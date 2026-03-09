台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

▲台灣證交所外觀 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9）日盤中重挫逾2070.18點，終場以下跌1489.12點作收，盤後證交所、櫃買中心公告新增4檔處置名單，皆自明（10）日起一路關至3月23日止，其中已列為處置股的鑄件大廠永冠-KY （1589）因近6個交易日跌幅近6成，遭列為人工管制標的，每60分鐘撮合一次，為目前處置名單中「關最重」的一檔標的。

除了永冠-KY以外，加油站業者山隆（2616）與半導體高階檢測與分析服務業者汎銓（6830）今日也雙雙列入處置股名單，明起5分鐘撮合一次。

證交所指出，山隆今日以每股23.9元作收，最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.08%，且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量之19.13 倍，加上元大證券商賣出之比率為37.55%被盯上。

至於今日以386.5元作收的汎銓科技，則因最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.06%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達73元，再被盯上，進一步列入處置名單。

三圓建設（4416）也因最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達47.66%、當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大11.69倍、元大證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為52.34%，華南永昌證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為79.31%，遭到櫃買中心盯上，今日進一步列入處置名單，5分鐘撮合一次。