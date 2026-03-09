台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

▲台股重挫，證交所信心喊話 。（圖／證交所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

近期中東地緣政治衝突及國際油價波動，國際金融市場不確定性升高，市場震盪加劇，今（9）日台股下跌1489.12點，跌幅4.43%，以32110.42點作收，證交所統計，美伊戰爭爆發以來，台股累計跌幅為9.33%，惟相較鄰近亞洲市場跌幅，仍屬相對抗跌；另外，自年初以來，指數漲幅10.9%，在亞洲主要市場中僅次於韓國， 3月以來日均成交值維持在9千億元之上，亦展現充沛市場流動性，顯示面臨外部衝擊，台股仍憑藉基本面支撐展現市場韌性。

上市公司方面，截至今日下午5時止，全體上市公司計558家已申2月營收，依據前開公告統計，2月份營收總計2兆3072億元，較去年同期成長19.75%，累計至前2月營收總計4兆8903億元，較去年同期成長28.85%。

總體經濟方面，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等多元新興應用需求帶動，財政部日前預估2月出口將延續成長趨勢，可望寫下連續28個月正成長。經濟部亦表示，目前掌握之2月外銷訂單狀況仍呈現高成長。115年1月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，燈號續呈紅燈；整體而言，我國經濟成長動能仍屬穩健。

相較於今年2月底集中市場股票本益比逾27倍，近期因市場短期不確定因素增加，台股本益比略為修正至約24倍，惟上市公司基本面表現仍屬穩健；面對國際情勢造成市場波動，證交所將督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司藉由舉辦法說會，加強與投資大眾的雙向溝通，今年前3月計有11家上市公司於證交所場地舉辦法說會，4月則預估有5家，證交所並將於3月、4月分別辦理主題式業績發表會。

受近期中東地緣政治局勢發展及國際股市波動影響，全球市場避險情緒升溫，台股走勢亦可能隨國際股市連動，投資人宜回歸基本面理性評估，證交所將督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。同時，證交所將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，確保市場交易公平，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

