ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海研會海運青年獎本月底將公告甄選　三項教育訓練課程開辦

▲獲頒獎的教育訓練課程老師與海研會理事長桑國忠合影，左起好好國際物流蕭龍潭前資深副總經理、財政部關務署台中關陳仁敦前副關務長、關務署台北關 林政雄前主任秘書(海研會顧問)、桑國忠、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長 劉詩宗(海研會理事)、海研究會王瀞珮常務監事。（圖／記者張佩芬攝）　

▲獲頒獎的教育訓練課程老師與海研會理事長桑國忠合影，左起好好國際物流蕭龍潭前資深副總經理、財政部關務署台中關陳仁敦前副關務長、關務署台北關 林政雄前主任秘書(海研會顧問)、桑國忠、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長 劉詩宗(海研會理事)、海研究會王瀞珮常務監事。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會今(9)晚在台北凱薩飯店舉辦2026團體會員暨謝師晚宴，該會理事長桑國忠表示，今年會內主要工作是持續辦理教育訓練課程，另年度重頭戲第4屆傑出海運青年獎，預計3月底會發布公告徵選，歡迎團體會員踴躍推薦優秀青年參加。

桑國忠指出，海研會自113年起延續前任張志清理事長辦理教育訓練的方針，另外再引進外部資源，通過TTQS(人才發展品質管理系統)評鑑，申請勞動部勞動力發展署「產業人才投資方案」課程申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前排左五起海研會理事長桑國忠、海洋委員會副主任委員吳欣修、台灣港務公司董事長周永暉等貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左五起海研會理事長桑國忠、海洋委員會副主任委員吳欣修、台灣港務公司董事長周永暉等貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

今年課程包括優質企業AEO供應鏈安全專責人員訓練班第01期；保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第04期；國際海空暨快遞貨物承攬運送從業人員訓練班第01期。

協會113年至114年，共開辦11門課程，累積報名人數420人，249名學員參訓獲得補助(一般學員80%、中高齡活其他特殊條件100%)。

今晚與會貴賓包括海洋委員會副主任委員吳欣修、台灣港務公司董事長周永暉、航政司副司長盧清泉、航港局副局長陳賓權、海研會名譽理事長張志清、台灣海商法學會理事長林泰誠、中華民國船長公會理事長胡延章、中華民國海運聯營總處理事主席郭志成等。

關鍵字： 海研會海運青年獎公告甄選教育訓練課程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

推薦閱讀

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波　改送超可愛史努比保溫瓶

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波　改送超可愛史努比保溫瓶

晶圓代工大廠聯電（2303）今年股東會禮品主角換人了！根據聯電透露，今年股東會的紀念品將不是過去幾年的貓貓蟲咖波相關周邊，今年將改送超夯的史努比保溫瓶，預料又將引爆另一波搶領風潮。

2026-03-09 16:38
小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量　台積電同破紀錄

小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量　台積電同破紀錄

台股今（9）日盤中重挫逾2000點，終場以下跌1489.12點作收，小資族零股抄底異常活躍，光是台股ETF始祖元大台灣50（0050）單日零股成交量就超過4833萬股，台積電（2330）也湧入1699萬股搶進，另凱基台灣TOP 50（009816）、群益台灣精選高息（00919）各擁695萬股與568萬股零股搶進，雙雙擠入零股排行前4強。

2026-03-09 16:46
台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

因為荷莫茲海峽遭伊朗封閉，國際海運監測機構估計，目前約有3200艘船困在波斯灣，我國交通部航港局則指出，目前萬海、長榮與陽明海運分別有3、2、1艘船，台灣航業則有1艘出租的船困在灣內，共計7艘，國際海事組織(IMO)表示，約有兩萬名船員在灣內的船隻上。

2026-03-09 14:47
昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」　下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」　下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

昕力資訊（7781）董事長姚勝富今日表示，今年將全力推動企業主權 AI ，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力，更預期今年營收將有雙位數成長動能，喊話短期將以轉盈為目標，未來則規劃 3 至 4 年營收翻倍的長期遠景，同時下半年也有推進上市櫃的相關規畫。

2026-03-09 16:03
快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

全球金融市場受到美伊戰事升溫衝擊，避險情緒急速升高，台股今（9）日出現重挫走勢。加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，跌幅4.43%，收在32110.42點，成交金額達8083.3億元。盤後證交所公布三大法人動向，其中外資單日賣超高達1208.17億元，創下台股史上最大賣超紀錄。

2026-03-09 15:16
台股黑色星期一！收跌1489點史上第4慘　台積電跌80元至1810

台股黑色星期一！收跌1489點史上第4慘　台積電跌80元至1810

台股今（9日）開低走低，加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，終場以32110.42點作收，跌幅4.43％，成交量8083.3億元。

2026-03-09 13:36
台股狂殺2070點　國安基金喊話「AI護體基本面仍佳」

台股狂殺2070點　國安基金喊話「AI護體基本面仍佳」

受到中東情勢影響，亞股今（9）日開盤狂瀉，台股早盤血洗2070.18點刷新盤中最大跌點紀錄，一度報31529.36點，雖開盤20分鐘跌勢小幅收斂，但仍有逾1500點殺盤未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華向《ETtoday》表示，密切注意股市動態，台股相對日韓抗跌，且AI還是很強，基本面還是非常好，呼籲投資人理性看待。

2026-03-09 09:25
台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

近期中東地緣政治衝突及國際油價波動，國際金融市場不確定性升高，市場震盪加劇，今（9）日台股下跌1489.12點，跌幅4.43%，以32110.42點作收，證交所統計，美伊戰爭爆發以來，台股累計跌幅為9.33%，惟相較鄰近亞洲市場跌幅，仍屬相對抗跌；另外，自年初以來，指數漲幅10.9%，在亞洲主要市場中僅次於韓國， 3月以來日均成交值維持在9千億元之上，亦展現充沛市場流動性，顯示面臨外部衝擊，台股仍憑藉基本面支撐展現市場韌性。

2026-03-09 19:12
台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

台股今（9）日盤中重挫逾2070.18點，終場以下跌1489.12點作收，盤後證交所、櫃買中心公告新增4檔處置名單，皆自明（10）日起一路關至3月23日止，其中已列為處置股的鑄件大廠永冠-KY （1589）因近6個交易日跌幅近6成，遭列為人工管制標的，每60分鐘撮合一次，為目前處置名單中「關最重」的一檔標的。

2026-03-09 18:05
外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

上周五（6日）美股四大指數下挫，台積電（2330）ADR重挫逾5%，加上國際油價飆破100美元，每桶來到114美元，今（９）日台股開低走低，終場重挫1489點，創史上第四大跌點，外資重砍1208.17億元，創史上最大賣超金額，而台積電成為外資調節第一名個股，賣超3萬7836張，記憶體華邦電（2344）回補2萬2001張，居買超第一名個股。

2026-03-09 17:54

讀者迴響

熱門新聞

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

即／美股開盤　三大指數均下跌

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波　改送超可愛史努比保溫瓶

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

海研會海運青年獎本月底將公告甄選　三項教育訓練課程開辦

台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量　台積電同破紀錄

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！

愈跌愈買！009816盤中爆61萬張成交量　超車0050

拼賺14.65萬！8檔抽籤股拼場　載板飆股景碩中籤率估低於4%

逛台大徵才博覽會！女大生嘆「只講場面話」

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

南投杉林溪森林遊樂區巴士墜谷！　車內7人全數脫困

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366