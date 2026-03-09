海研會海運青年獎本月底將公告甄選　三項教育訓練課程開辦

▲獲頒獎的教育訓練課程老師與海研會理事長桑國忠合影，左起好好國際物流蕭龍潭前資深副總經理、財政部關務署台中關陳仁敦前副關務長、關務署台北關 林政雄前主任秘書(海研會顧問)、桑國忠、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長 劉詩宗(海研會理事)、海研究會王瀞珮常務監事。（圖／記者張佩芬攝）
記者張佩芬／台北報導
中華海運研究協會今(9)晚在台北凱薩飯店舉辦2026團體會員暨謝師晚宴，該會理事長桑國忠表示，今年會內主要工作是持續辦理教育訓練課程，另年度重頭戲第4屆傑出海運青年獎，預計3月底會發布公告徵選，歡迎團體會員踴躍推薦優秀青年參加。
桑國忠指出，海研會自113年起延續前任張志清理事長辦理教育訓練的方針，另外再引進外部資源，通過TTQS(人才發展品質管理系統)評鑑，申請勞動部勞動力發展署「產業人才投資方案」課程申請。
▲前排左五起海研會理事長桑國忠、海洋委員會副主任委員吳欣修、台灣港務公司董事長周永暉等貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）
今年課程包括優質企業AEO供應鏈安全專責人員訓練班第01期；保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第04期；國際海空暨快遞貨物承攬運送從業人員訓練班第01期。
協會113年至114年，共開辦11門課程，累積報名人數420人，249名學員參訓獲得補助(一般學員80%、中高齡活其他特殊條件100%)。
今晚與會貴賓包括海洋委員會副主任委員吳欣修、台灣港務公司董事長周永暉、航政司副司長盧清泉、航港局副局長陳賓權、海研會名譽理事長張志清、台灣海商法學會理事長林泰誠、中華民國船長公會理事長胡延章、中華民國海運聯營總處理事主席郭志成等。
