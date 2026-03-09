海研會海運青年獎本月底將公告甄選　三項教育訓練課程開辦

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波 改送超可愛史努比保溫瓶

晶圓代工大廠聯電（2303）今年股東會禮品主角換人了！根據聯電透露，今年股東會的紀念品將不是過去幾年的貓貓蟲咖波相關周邊，今年將改送超夯的史努比保溫瓶，預料又將引爆另一波搶領風潮。

小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量 台積電同破紀錄

台股今（9）日盤中重挫逾2000點，終場以下跌1489.12點作收，小資族零股抄底異常活躍，光是台股ETF始祖元大台灣50（0050）單日零股成交量就超過4833萬股，台積電（2330）也湧入1699萬股搶進，另凱基台灣TOP 50（009816）、群益台灣精選高息（00919）各擁695萬股與568萬股零股搶進，雙雙擠入零股排行前4強。

台灣7艘船困在波斯灣 全球約3200艘船與2萬名船員受波及

因為荷莫茲海峽遭伊朗封閉，國際海運監測機構估計，目前約有3200艘船困在波斯灣，我國交通部航港局則指出，目前萬海、長榮與陽明海運分別有3、2、1艘船，台灣航業則有1艘出租的船困在灣內，共計7艘，國際海事組織(IMO)表示，約有兩萬名船員在灣內的船隻上。

昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」 下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

昕力資訊（7781）董事長姚勝富今日表示，今年將全力推動企業主權 AI ，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力，更預期今年營收將有雙位數成長動能，喊話短期將以轉盈為目標，未來則規劃 3 至 4 年營收翻倍的長期遠景，同時下半年也有推進上市櫃的相關規畫。

快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億 刷新賣超紀錄

全球金融市場受到美伊戰事升溫衝擊，避險情緒急速升高，台股今（9）日出現重挫走勢。加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，跌幅4.43%，收在32110.42點，成交金額達8083.3億元。盤後證交所公布三大法人動向，其中外資單日賣超高達1208.17億元，創下台股史上最大賣超紀錄。

台股黑色星期一！收跌1489點史上第4慘 台積電跌80元至1810

台股今（9日）開低走低，加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，終場以32110.42點作收，跌幅4.43％，成交量8083.3億元。

台股狂殺2070點 國安基金喊話「AI護體基本面仍佳」

受到中東情勢影響，亞股今（9）日開盤狂瀉，台股早盤血洗2070.18點刷新盤中最大跌點紀錄，一度報31529.36點，雖開盤20分鐘跌勢小幅收斂，但仍有逾1500點殺盤未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華向《ETtoday》表示，密切注意股市動態，台股相對日韓抗跌，且AI還是很強，基本面還是非常好，呼籲投資人理性看待。

台股今重挫4.43％ 證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

近期中東地緣政治衝突及國際油價波動，國際金融市場不確定性升高，市場震盪加劇，今（9）日台股下跌1489.12點，跌幅4.43%，以32110.42點作收，證交所統計，美伊戰爭爆發以來，台股累計跌幅為9.33%，惟相較鄰近亞洲市場跌幅，仍屬相對抗跌；另外，自年初以來，指數漲幅10.9%，在亞洲主要市場中僅次於韓國， 3月以來日均成交值維持在9千億元之上，亦展現充沛市場流動性，顯示面臨外部衝擊，台股仍憑藉基本面支撐展現市場韌性。

台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單 永冠-KY改60分鐘撮合

台股今（9）日盤中重挫逾2070.18點，終場以下跌1489.12點作收，盤後證交所、櫃買中心公告新增4檔處置名單，皆自明（10）日起一路關至3月23日止，其中已列為處置股的鑄件大廠永冠-KY （1589）因近6個交易日跌幅近6成，遭列為人工管制標的，每60分鐘撮合一次，為目前處置名單中「關最重」的一檔標的。

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大 反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

上周五（6日）美股四大指數下挫，台積電（2330）ADR重挫逾5%，加上國際油價飆破100美元，每桶來到114美元，今（９）日台股開低走低，終場重挫1489點，創史上第四大跌點，外資重砍1208.17億元，創史上最大賣超金額，而台積電成為外資調節第一名個股，賣超3萬7836張，記憶體華邦電（2344）回補2萬2001張，居買超第一名個股。