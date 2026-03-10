ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中航、裕民獲本土法人喊買！　海岬型船未來兩年運力緊繃

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場一般認為今年海岬型船最看好，國內有法人針對持有該型船的中航(2612)、裕民(2606)與新興(2605)做評估，估計未來兩年海岬型船運力持續緊繃，建議增持中航、持有裕民，估新興因超大型油輪(VLCC)運價高漲及處分船舶利益，獲利值得期待，但寫明未做評等。

該法人分析，西非幾內亞之西芒度鐵礦場已於去年11月投產，並正式啟運第一批鐵礦石至中國，預計最終於2028年達到年產能1.2億噸。由於西非幾內亞至中國航程距離達到11,000海浬，估算若產能全面開出且全數銷往中國取代中國自產低品位鐵礦石，將增加海岬型船總延噸海浬需求11.2%。

預計2026-29年西芒度鐵礦場產出量分別為0.3億噸、0.7億噸、1億噸、1.2億噸，以2025年該型船延噸海浬運輸需求為基礎，換算需求增加分別為2.8%、6.4%、9.2%、11%。同時，海岬型船2026-27年新增運力供給分別為2.2%、2.4%，運力供需預計於未來兩年內都將持續保持緊繃。

美伊衝突及中印原油採購轉向，油輪運輸供不應求，運價持續攀升。美國財政部於去年10月將兩大俄羅斯石油巨頭列入次級制裁名單，印度及中國原油採購由對俄羅斯轉向至美國及中東，航程距離約增加30~50%。

俄羅斯原油出口大減導致連帶使替其運輸原油之影子船隊運作受阻停擺，造成全球油輪可用運力減少；美伊衝突使中東原油運輸的地緣政治風險快速攀升。以上因素導致VLCC運價自去年10月起快速上漲，BDTI(原油運輸指數)累計漲幅已超過60%。

中國自美國進口大豆啟運及農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價看漲。該法人看好散裝運價1月中旬起的反彈漲勢可望延續，並於3月起加速上漲，主要是因中國農曆年後開工將重啟原物料運輸需求，散裝運價具季節性上漲背景；中國與美國於去年11月談和關稅協定，中方約定之2000萬噸黃豆進口量預計於今年3月起陸續啟運，有利巴拿馬型船運輸需求增加，西芒度鐵礦場產能持續爬坡，有利海岬型船長水路運輸需求增加；FFA期貨淡季不淡，尤其海岬型船今年下半年呈現遠期溢價。

散裝運價淡季不淡，法人對後市看法更加正向，並看好中國農曆年後原物料進口運輸需求恢復將帶動散裝運價加速上漲。各船型中最青睞為海岬及 VLCC，前者為長期結構性的供需緊繃，後者則是短期供需結構失衡嚴重造成運價居高不下。

投資風險則包括地緣政治、烏俄戰爭、紅海航道復航、中國港口鐵礦石庫存堆積。

中航目前共有12艘海岬型船，其中一年期長約共7艘，每季換約1~2艘，換約價格主要參考 FFA期貨價格。目前FFA期貨運價約略呈現逐季走高，2H26平均價格約3.1萬美元，較2H25及 1H26高出18~19%，淡季不淡的FFA期貨價格反映該法人不斷提到海岬型船結構性供需緊繃，且有利中航一年期長約換約價格提升，配合2H26 兩艘新船加入，獲利將逐季提升。另外，遠期溢價之FFA期貨價格更隱含隨著西芒度鐵礦場產能爬坡，2H26供需將更趨緊張的預期。

因此上修中航2026年獲利預估，估該公司今年年營收52.8億元、年增8%，營業利益13.4億元、年增23.6%，EPS為5.5元，年增2.6%。

裕民部分基於中國農曆年後開工將重啟原物料運輸需求；散裝運價具季節性上漲背景；中國與美國約的2000萬噸黃豆進口量預計於本月陸續啟運，有利巴拿馬型船運輸需求增加；西芒度鐵礦場產能持續爬坡，有利海岬型船長水路運輸需求增加；FFA期貨淡季不淡，將裕民今年 EPS由5.5元上修至6.3元，年增50.8%。

該法人上修中航目標價為75元，裕民為72元。昨日中航收盤價59元，裕民60.4元。

關鍵字： 法人海岬型船未來兩年運力緊繃增持中航持有裕民

【贏韓國的代價XD】中華隊炸裂！爺爺的耳膜也炸裂了

