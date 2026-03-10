台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

▲股海老牛指出，從過去恐慌指數落底的經驗來看，往往也對應台股的波段低點。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

美伊戰事升溫，引爆國際油價暴漲，台股單日一度重挫逾2,000點，市場恐慌情緒迅速擴散。投資達人股海老牛提醒，在動盪行情中，投資人不只要盯著個股漲跌，更要同時觀察地緣政治、美國政策與市場利率循環三大關鍵變數。而市場波段低點則可透過恐慌指數研判，並分享台積電的布局思維，提供投資人面對震盪行情時的操作參考。

受到美伊戰爭影響，國際油價（3月9日）一早暴漲逾20%，突破每桶100美元，台股應聲大跌超過2000點，市場瀰漫恐慌氣氛。投資達人股海老牛提醒，今年投資人需關注3大變數：1.美國總統川普政策動向；2.地緣政治風險；3.市場是否仍在降息循環。此次美伊戰爭，正符合第2點的警示。

那麼，現在可以撿便宜了嗎？股海老牛建議，可觀察恐慌指數來判斷波段低點。以2025年4月美中關稅大戰為例，4/8恐慌指數衝高，隔日台股低點來到17,306點；另外，11月20日市場擔心降息放緩，恐慌指數再攀升，台股低點26,395點。目前恐慌指數還不到30，且依據經驗，台股大跌千點後20日內上漲機率高達90%，手上有閒錢的投資人可分批布局。例如10萬元資金，可分3次進場；若買的是10到20元的ETF，則可分5次操作。

市場關注的台積電股價，3月9日最低來到1,770元，股海老牛指出，股價支撐可先看季線1,670元。2月營收若持續亮眼，加上獲利與股利向上，股價自然會回升。投資人還應關注4月中旬的法說會，留意公司是否釋出利多。市場普遍預估台積電未來5年年複合成長率達25%，毛利率維持60%以上，若給予高本益比25倍，以2027年每股純益（EPS）104元計算，股價可望達2,600元，分批進場是較佳策略。

近期川普表示要成為晶片守門人，導致輝達下跌1.7%；股海老牛提醒，川普意圖是將產能留在美國，重點仍是AI需求是否持續，只要需求不減，投資人不必過度恐慌，反而可趁市場波動進場布局。想知道股海老牛更多對台股看法，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/Mf7ATFFYyls

