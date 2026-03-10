ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

股海老牛指出，從過去恐慌指數落底的經驗來看，往往也對應台股的波段低點。（本刊資料照）

▲股海老牛指出，從過去恐慌指數落底的經驗來看，往往也對應台股的波段低點。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

美伊戰事升溫，引爆國際油價暴漲，台股單日一度重挫逾2,000點，市場恐慌情緒迅速擴散。投資達人股海老牛提醒，在動盪行情中，投資人不只要盯著個股漲跌，更要同時觀察地緣政治、美國政策與市場利率循環三大關鍵變數。而市場波段低點則可透過恐慌指數研判，並分享台積電的布局思維，提供投資人面對震盪行情時的操作參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到美伊戰爭影響，國際油價（3月9日）一早暴漲逾20%，突破每桶100美元，台股應聲大跌超過2000點，市場瀰漫恐慌氣氛。投資達人股海老牛提醒，今年投資人需關注3大變數：1.美國總統川普政策動向；2.地緣政治風險；3.市場是否仍在降息循環。此次美伊戰爭，正符合第2點的警示。

那麼，現在可以撿便宜了嗎？股海老牛建議，可觀察恐慌指數來判斷波段低點。以2025年4月美中關稅大戰為例，4/8恐慌指數衝高，隔日台股低點來到17,306點；另外，11月20日市場擔心降息放緩，恐慌指數再攀升，台股低點26,395點。目前恐慌指數還不到30，且依據經驗，台股大跌千點後20日內上漲機率高達90%，手上有閒錢的投資人可分批布局。例如10萬元資金，可分3次進場；若買的是10到20元的ETF，則可分5次操作。

市場關注的台積電股價，3月9日最低來到1,770元，股海老牛指出，股價支撐可先看季線1,670元。2月營收若持續亮眼，加上獲利與股利向上，股價自然會回升。投資人還應關注4月中旬的法說會，留意公司是否釋出利多。市場普遍預估台積電未來5年年複合成長率達25%，毛利率維持60%以上，若給予高本益比25倍，以2027年每股純益（EPS）104元計算，股價可望達2,600元，分批進場是較佳策略。

近期川普表示要成為晶片守門人，導致輝達下跌1.7%；股海老牛提醒，川普意圖是將產能留在美國，重點仍是AI需求是否持續，只要需求不減，投資人不必過度恐慌，反而可趁市場波動進場布局。想知道股海老牛更多對台股看法，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/Mf7ATFFYyls

訂閱《鏡發財》YT頻道，按讚＋分享，開啟小鈴鐺


更多鏡週刊報導
錢鏡你家／崩千點又急彈！陳威良：外資大賣是送分題　台積電這價位可買
錢鏡你家／台股4天崩2700點　杜金龍1895元買台積電現套卻喊「安啦」
錢鏡你家／台積電2000元現在能不能買？　陳威良一句話破解

關鍵字： 鏡週刊台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【贏韓國的代價XD】中華隊炸裂！爺爺的耳膜也炸裂了

推薦閱讀

台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以32692.37點開出，指數大漲581.95點，漲幅1.81％。隨後漲勢擴大，上渦1010.65點為史上盤中第2大漲點。

2026-03-10 09:05
月配ETF大師兄火力全開！00929績效奪高股息之冠、配息一年五度調升

月配ETF大師兄火力全開！00929績效奪高股息之冠、配息一年五度調升

月配台股ETF大師兄再傳好消息！復華台灣科技優息ETF（00929）今年以來報酬率逾13%，不僅表現明顯回神，績效更超越不少高股息ETF；同時短短兩個月內兩度調升配息水準，也讓不少投資人直呼「月配王回來了」，市場關注度再度升溫。

2026-03-10 08:30
中航、裕民獲本土法人喊買！　海岬型船未來兩年運力緊繃

中航、裕民獲本土法人喊買！　海岬型船未來兩年運力緊繃

散裝船運市場一般認為今年海岬型船最看好，國內有法人針對持有該型船的中航(2612)、裕民(2606)與新興(2605)做評估，估計未來兩年海岬型船運力持續緊繃，建議增持中航、持有裕民，估新興因超大型油輪(VLCC)運價高漲及處分船舶利益，獲利值得期待，但寫明未做評等。

2026-03-10 07:00
台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

近期中東地緣政治衝突及國際油價波動，國際金融市場不確定性升高，市場震盪加劇，今（9）日台股下跌1489.12點，跌幅4.43%，以32110.42點作收，證交所統計，美伊戰爭爆發以來，台股累計跌幅為9.33%，惟相較鄰近亞洲市場跌幅，仍屬相對抗跌；另外，自年初以來，指數漲幅10.9%，在亞洲主要市場中僅次於韓國， 3月以來日均成交值維持在9千億元之上，亦展現充沛市場流動性，顯示面臨外部衝擊，台股仍憑藉基本面支撐展現市場韌性。

2026-03-09 19:12
台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

台股今（9）日盤中重挫逾2070.18點，終場以下跌1489.12點作收，盤後證交所、櫃買中心公告新增4檔處置名單，皆自明（10）日起一路關至3月23日止，其中已列為處置股的鑄件大廠永冠-KY （1589）因近6個交易日跌幅近6成，遭列為人工管制標的，每60分鐘撮合一次，為目前處置名單中「關最重」的一檔標的。

2026-03-09 18:05
外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

上周五（6日）美股四大指數下挫，台積電（2330）ADR重挫逾5%，加上國際油價飆破100美元，每桶來到114美元，今（９）日台股開低走低，終場重挫1489點，創史上第四大跌點，外資重砍1208.17億元，創史上最大賣超金額，而台積電成為外資調節第一名個股，賣超3萬7836張，記憶體華邦電（2344）回補2萬2001張，居買超第一名個股。

2026-03-09 17:54
陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

陽明海運(2609)年2月單月營收為新台幣124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少新台幣22.51億元，減幅為15.32%。公司看美國關稅政策仍具高度不確定性，恐持續影響企業投資、供應鏈布局與全球貿易成長動能；中東局勢則讓市場短期波動性高。

2026-03-09 17:54
台航去年每股賺3.18元　老董樂觀看待Q1散裝航運

台航去年每股賺3.18元　老董樂觀看待Q1散裝航運

台航(2617)今(9)日公布去年合併營收約新台幣 43.00億元，年減2.3%，營業毛利約17.9億元，年減2.68%，業內收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，業外則受惠陽明股利收入挹注，114全年稅後淨利約13.26億元，EPS3.18 元，略優於去年。今年首季散裝船運運價優於去年，公司第二季有兩艘新船交船將可增添業績。

2026-03-09 17:33
大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

以創立愛情公寓交友網站聞名的尚凡（5278）以及以魚油產品著稱的大研生醫（7780）董事長張家銘，今日傳出在海外出差期間辭世，享年47歲，對此大研生醫也發布重大訊息證實，並表示董事長職務將由林東慶先生接任。

2026-03-09 17:23
左手重砲林俊易奪牌　土銀頒14萬獎金、3／19表揚

左手重砲林俊易奪牌　土銀頒14萬獎金、3／19表揚

土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易在英國超過百年歷史、層級最高「2026全英超級1000公開賽」奪下男子單打金牌，寫下我國羽球史上男單第一人。

2026-03-09 17:08

讀者迴響

熱門新聞

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

即／美股開盤　三大指數均下跌

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

中航、裕民獲本土法人喊買！　海岬型船未來兩年運力緊繃

海研會海運青年獎本月底將公告甄選　三項教育訓練課程開辦

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

聯電74萬股民注意！今年紀念品不是咖波　改送超可愛史努比保溫瓶

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

小資抄底前10名曝光！0050爆4833萬零股交易量　台積電同破紀錄

台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

拼賺14.65萬！8檔抽籤股拼場　載板飆股景碩中籤率估低於4%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366