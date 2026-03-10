台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普喊話「戰爭快結束」影響，市場預期伊朗緊張情勢緩解，油價回落，美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以32692.37點開出，指數大漲581.95點，漲幅1.81％。隨後漲勢擴大，上渦1010.65點為史上盤中第2大漲點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到1870元，漲幅3.31％，隨後上漲70元至1880元，上漲金額改寫個股盤中第3大；鴻海（2317）上漲5.5元至216元；聯發科（2454）上漲65元至1730元；廣達（2382）上漲4元來到286元；長榮（2603）下跌3.5元至207元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲239.25點或0.5％，收在47740.8點；標準普爾500指數上漲55.97點或0.83％，收6795.99點；那斯達克指數上漲308.27點或1.38％，收在22695.95點；費城半導體指數上漲295.66點或3.93％，收7810.4點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47740.8 ▲239.25 ▲0.5% S&P500 6795.99 ▲55.97 ▲0.83% NASDAQ 22695.95 ▲308.27 ▲1.38% 費城半導體指數 7810.4 ▲295.66 ▲3.93%

資料來源：證交所

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）