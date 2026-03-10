川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。

國際油價隨著中東戰事變化上衝下洗，布蘭特、西德州原油期貨報價雙雙漲破百美元大關，每桶來到119美元，這也是2022年俄烏戰爭爆發以來，首次突破100美元價位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正當油價高漲之際，川普暗示戰爭可能很快結束，以及接管荷姆茲海等言論，油價盤後交易回落，布蘭特原油下跌4.6%，每桶報價來到88.43美元，西德州回跌6.19%，每桶報價85.27美元。

油價劇烈波動，牽動塑化、油電燃氣兩大族群表現，與油價連動性高台塑化連續兩天漲停，今日跳空跌停以61.4元開出，到10點左右，跌停委賣張數有7千多張。

美伊戰爭引發中東地緣政治危機，對於塑化產業影響相當大，由於沙烏地阿拉伯、科威特等國經由荷姆茲海峽運出的輕油，占亞洲石化廠進口原料的四成以上，隨著輕油供應拉警報，原料供應不穩定，SCG Chemicals、YNCC 以及韓華亞洲石化宣布減產，這恐怕引發中下游塑化產品一波漲勢。

