從海嘯慘賠到提前退休　前工程師靠二三線股滾4億

許振東十年磨一劍，靠一檔華新科財富自由。

▲許振東十年磨一劍，靠一檔華新科財富自由。

圖文／鏡週刊

前竹科工程師許振東十年磨一劍，單押華新科為他打開財富自由大門；靠耐心戰勝市場，在低檔布局、長期持有，等題材發酵時分批出場。他早年重押單一標的，翻出上億元獲利，近年則轉為分散三十多檔持股、跨產業輪動操作，資產規模累計至4億元。他說，投資從來不是追逐短線波動，而是在產業循環低谷時提前卡位，讓時間與趨勢替自己放大財富。

「2018年的一通電話讓我至今印象深刻。營業員很急，說我帳戶市值超過1億元；後來我想了3天，就去辦理退休。」當時被動元件搭上缺貨題材，華新科股價暴漲，任職於竹科的工程師許振東持股一千張，平均成本僅7元，當股價站上200元時，他分批賣出600張，超過1億元進帳。

辦完退休後，他去日本待了3個月，思考接下來的投資方向。「我從過去的重押單一標的，轉為分散布局。與其等一次翻倍，不如提高整體命中率。」

他分析，產業景氣循環約3到5年一輪，因此跨域布局，把資金分配到不同產業，如今重點持股36檔，分散在十個證券戶。「熱鬧市集不宜久留，我都從冷清市集尋覓未來的黃金標的。」許振東習慣在潛力股尚未被市場關注時提前埋伏，以「年」為單位等題材發酵；當資金蜂擁而進時，他反其道而行、準備退出。去年，他就從亞力、大亞與華邦電3檔個股「提款」逾3千萬元。

重點一：瞄準二三線　爆發力更猛

提到「恩公」華新科，許振東強調會重押的原因是熟悉。原來，具工程師背景的他相當清楚不論電腦、手機，還是伺服器或車用電子，被動元件無所不在，「只要需求一爆發，供給跟不上，價格自然上調。」

搭上缺貨潮，2018年華新科股價飆漲，最高來到491.5元。（翻攝華新科技Linkedin）

▲搭上缺貨潮，2018年華新科股價飆漲，最高來到491.5元。（圖／翻攝華新科技Linkedin）

另外，籌碼集中度也是關鍵，「二、三線股股本小，股性活潑，主力最愛，爆發力猛。」他笑說自己是能買聯電、就不追台積電，能選南茂、就不買日月光的投資人，「一線巨頭很穩，但波動相對小；二、三線股雖然較冷，但價差大，特別是股價和前波高點距離越遠的標的，獲利空間越大。」

他也不買超過百元股票，「一張台積電可以換30張聯電，張數多，進可攻、退可守，心理壓力比較小。」攤開許振東目前清單，5大持股是華新科、華邦電、旺宏、瀚宇博與亞力，都不是一線巨頭，且都是在股價百元以下布局，而現階段幾乎檔檔衝破百元。

重點二：以年為單位　低檔搶布局

「我的字典裡沒有『認賠』2個字。」許振東說得篤定，但一定要買在低點，「買在夠低的位置才抱得住，也才有辦法撐到開花結果的那一天。」

許振東投資以年為單位，往往花上2到3年時間布局看好個股。

▲許振東投資以年為單位，往往花上2到3年時間布局看好個股。 

低檔如何判斷？他列出幾項指標：長期量縮、月KD低於20或出現黃金交叉、月MACD收斂甚至翻紅、股價回到歷史區間下緣並進入底部鈍化整理，許振東強調，這套方法只適用於多頭上升趨勢或盤整階段；若是在空頭環境，指標可能會失靈。

他以2018年進場買進華邦電為例，因看好記憶體需求穩定成長，且華邦電股價從30元回落整理，10月股價甚至跌到10元出頭，在低檔區間反覆整理，尤其日成交量僅3萬到5萬張，為高峰期的一半，籌碼沉澱；當同年11月月KD出現黃金交叉，量縮價穩，許振東開始布局，一路買到2021年，累積430張，均價約25元。

長達3年時間，華邦電股價表現平淡，但他不以為意，直到2025年10月至12月，記憶體再度搭上缺貨題材，股價突破百元，他分批賣出260張，獲利超過3倍，「現在市場還在追，但我預估年中會達到滿足點，所以逐步獲利了結。」

去年記憶體大缺貨，華邦電股價突破百元。

▲去年記憶體大缺貨，華邦電股價突破百元。

重點三：追財經新聞　找趨勢題材

許振東強調，低檔布局的前提是趨勢沒問題，抓趨勢的方法則是勤做功課。他每天的固定行程是打開財經節目或產業頻道，許振東歸納，報價上漲、運價上漲、創新技術突破、全球或者國內政策推動、國際地緣政治變化等資訊最值得關注。

亞力跨足智慧電網和綠能產業，2024年成重電黑馬股。

▲亞力跨足智慧電網和綠能產業，2024年成重電黑馬股。 

像是2020年，他從Discovery頻道看到能源趨勢專題，談的是綠色能源轉型；同時間，歐盟大力推動ESG與環境保護政策，「既然是全球關注的話題，那麼相關產業一定會蓬勃發展。」許振東因此眼睛一亮，把綠能與電網升級列為重點觀察產業。

隔年，他注意到亞力電機積極布局ESG版圖，跨足智慧電網、綠能產業與非晶質變壓器研發；當時股價在25元附近盤整，市場關注度不高，他慢慢買進，從2021年一路布局到2022年，最終累積逾500張。2023年上半年第一段行情點火，股價站上50元，獲利1倍；而真正的大爆發是2024年重電題材全面啟動時，許振東就選在題材最熱時分批賣出365張，進帳近3000萬元，賺約3倍。

另一檔被他鎖定受惠綠能趨勢的個股則是電纜股大亞，公司ESG策略緊扣淨零碳排、綠能與儲能發展，並布局高技術儲能系統（E-dReg）；2021年至2023年間，他分批買進400張，等到2024年重電與能源議題成為盤面主流，股價轉強，陸續賣出312張，報酬率約9成。

耐心不躁進　谷底翻身

「投資要靠經驗，交易次數多自然能累積盤感；用『耐心』等待題材發酵，這絕對不是1、2年的事。」許振東分享，AI題材帶來熱錢，但產業會輪動，接下來他更看好低基期的鋼鐵、塑化、造紙、食品等族群。

電纜股大亞受惠綠能趨勢，許振東提前蹲點，報酬率約9成。

▲電纜股大亞受惠綠能趨勢，許振東提前蹲點，報酬率約9成。

近5年，他每天寫投資日誌在網路上分享，結交不少同好。友人楊先生就說，許振東的「盤感」是點滴攢下來的，沒有過人的自律和堅持，難以達成；「最佩服許大哥不躁進，堅定信念，持續在低檔買進的勇氣。」另一位陳先生補充。

事實上，許振東走到如今的億元身價，並非一路順風。金融海嘯時，他的資產從900萬元重挫到只剩100萬元，幾乎被市場打回原點。那次重傷，讓他徹底檢討選股邏輯，也重建對風險與耐心的理解。「那時真的很絕望，但我相信市場終究會好轉。」

痛定思痛後，他砍光所有持股，甚至解約太太的200萬元保單，湊足300萬元後單押華新科，並且每個月用薪水固定再加碼3張，十年如一日，不論漲跌都持續投入；而正是這份耐心和紀律，才終於等到翻身的一刻。


關鍵字： 鏡週刊投資理財

【馬爾急死】主人一直喊握手卻不伸手　馬爾濟斯氣到怒吠XD

