國票金改選前哨戰！蔡紹中曝「向來都挺官股」喊話：民股全面退出

▲蔡紹中找了全通與聯洲2大委託書通路商，爭取國票金小股東支持。

今年金控業最受矚目的董監改選，非國票金莫屬。日前盛傳官股結合耐斯、美麗華、台產與台鋼等民股，準備拿下三分之二席次，一舉解決多年來，2大民股之爭，讓公司走入正軌。選在本週三（11日）董事會討論改選席次之前，被外界歸類非官股派的國票金大股東、旺旺集團副董事長蔡紹中，接受本刊獨家專訪，他的訴求與想法為何？

「我們（旺旺）是支持官股的！有一股帶著國票往前走的明確力量，不是壞事。」上週五（6日）中午與本刊約在旺旺集團旗下位於北市南京東路上的神旺商務飯店，一身西裝筆挺、走進飯店的旺旺集團副董事長，同時也是國票金大股東的蔡紹中，還沒坐下，就言簡意賅地說出自己的想法。

原來，今年國票金股東會全面改選董事，而本週三（11日）召開董事會，將討論今年董監改選席次，直接影響到大股東的權力分配。在開會前一週，市場盛傳，獲得多位民股股東支持，擁有近半持股的官股陣營，將從目前十三席提高到十五席的董事席次，一舉拿下三分之二，全面主導國票金的未來，並將對經營團隊大換血，除規劃董事長與總經理由官股派任外，還傳出副董事長將由耐斯集團指派，又以現任國票金總經理陳冠舟呼聲最高。

官股陣營意氣風發要主導一切，但市場也傳出，被貼上「紅色資本」標籤的非官股派旺旺集團手中仍掌握全通與聯洲二大徵求委託書通路商，加上三發地產、錦鈜氣密窗等民股仍支持蔡紹中，打算爭取外資與小股東支持拿下四席董事，也讓國票金改選大戰呈現山雨欲來之勢。

「首先，我要強調，所謂的官股派、非官股派劃分，只是一個假議題。如果股東們直接放棄自己的席次，全都給官股，那才叫支持。況且，在過去董事會上，我們（旺旺）的董事代表大多與官股一致。」他話鋒一轉，「但我絕對不會無腦地喊支持官股，卻去圖利特定對象，甚至綁架官股去傷害公司，相信官股也不會這樣做。我支持官股主導，只要把國票金做大做強，對公司好，我都支持。」蔡紹中開宗明義強調絕非站在對立面。

據本刊調查，為避免國票金董監改選開戰，官股日前派人與蔡紹中接觸，將分配三席董事給旺旺集團。對此傳言，蔡紹中坦言，二月底確實有官股代表接觸，他嘆了口氣說：「終於願意派人來找。過去想拜會，對方都不願見我。」

拿出手機，上面顯現傳給主管機關長官的訊息內容，日期是去年七月二十九日。半年多來蔡紹中始終被拒於門外，直到近期官股代表主動來訪，他再度表達拜見之意，卻得到對方一句：「旺旺就是三席，對拜見一事，長官沒有回應。」

既然官股有派代表接觸，本刊問他，究竟提了哪些訴求給官股？蔡紹中說話緩和而謹慎，「我的訴求並非擺在席次分配，而是公司未來發展方向，還有公司治理是否有好的發展與落實，尤其不能只是酬庸某一個特定的Party（陣營）。」

至於真正訴求是什麼？「我支持官股領導、全面執掌，董事長、總經理都需由官股派正確的人。但為維持良好的公司治理，未來股東方都不該進入經營層。」蔡紹中強調，既然有人要訴求公司治理，那這一次就大家全部退，都不要在公司裡面。



