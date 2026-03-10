提案國票金不設副董！蔡紹中：支持官股做大做強

▲一向低調的蔡紹中首度接受媒體專訪，表態支持公股主導國票金。

今年金控業最受矚目的董監改選，非國票金莫屬。日前盛傳官股結合耐斯、美麗華、台產與台鋼等民股，準備拿下三分之二席次，一舉解決多年來，2大民股之爭，讓公司走入正軌。選在本週三（11日）董事會討論改選席次之前，被外界歸類非官股派的國票金大股東、旺旺集團副董事長蔡紹中，接受本刊獨家專訪，強調自己「支持官股帶領國票做大做強，也支持董、總由官股派正確的人。」但他最擔心人事酬庸，「所有股東方都不該進入經營層，我會提案不設副董事長，讓專業經理人真正做好公司治理。」

「我們（旺旺）是支持官股的！有一股帶著國票往前走的明確力量，不是壞事。」上週五（六日）中午與本刊約在旺旺集團旗下位於北市南京東路上的神旺商務飯店，一身西裝筆挺、走進飯店的旺旺集團副董事長，同時也是國票金大股東的蔡紹中，還沒坐下，就言簡意賅地說出自己的想法。

▲國票金控為目前台灣13家金控中市值與規模最小。

今年45歲，負責操盤國票金改選的蔡衍明長子蔡紹中，前一天還在中國開會，一大早搭著自家專機回台，接受訪問前，還特別去剪了頭髮。「跟你們訪完後，馬上要回大陸，因為隔天是旺旺中國春酒。」百忙之中特別返台受訪，顯見蔡紹中的重視。

原來，今年國票金股東會全面改選董事，而本週三（11日）召開董事會，將討論今年董監改選席次，直接影響到大股東的權力分配。在開會前一週，市場盛傳，獲得多位民股股東支持，擁有近半持股的官股陣營，將從目前十三席提高到十五席的董事席次，一舉拿下三分之二，全面主導國票金的未來，並將對經營團隊大換血，除規劃董事長與總經理由官股派任外，還傳出副董事長將由耐斯集團指派，又以現任國票金總經理陳冠舟呼聲最高。

外傳官股將拿下四席董事與三席獨立董事，另外分配給耐斯陳家三席，美麗華黃家、台產李家以及台鋼集團各一席，至於擁有九‧九％的旺旺集團，官股也釋出善意，將安排二席董事與一席獨董。「官股只拿七席，不能過半的原因，是避免過半需到立法院備詢。」知情人士說。

▲耐斯陳家為另一大股東，從上次股東會後就與旺旺蔡家經營理念不同，而有所歧義。圖為現任國票金總經理陳冠舟（右）與國票證券副董事長陳冠如兄弟。

官股陣營意氣風發要主導一切，但市場也傳出，被貼上「紅色資本」標籤的非官股派旺旺集團手中仍掌握全通與聯洲二大徵求委託書通路商，加上三發地產、錦鈜氣密窗等民股仍支持蔡紹中，打算爭取外資與小股東支持拿下四席董事，也讓國票金改選大戰呈現山雨欲來之勢。

「首先，我要強調，所謂的官股派、非官股派劃分，只是一個假議題。如果股東們直接放棄自己的席次，全都給官股，那才叫支持。況且，在過去董事會上，我們（旺旺）的董事代表大多與官股一致。但我絕對不會無腦地喊支持官股，卻去圖利特定對象，甚至綁架官股去傷害公司，相信官股也不會這樣做。」蔡紹中開宗明義強調絕非站在對立面，「我支持官股主導，只要把國票金做大做強，對公司好，我都支持。」

至於真正訴求是什麼？「我支持官股領導、全面執掌，董事長、總經理都需由官股派正確的人。但為維持良好的公司治理，未來股東方都不該進入經營層。」蔡紹中強調，既然有人要訴求公司治理，那這一次就大家全部退，都不要在公司裡面。

「其次，我也會提案『不設副董事長』，全面給專業經理人來做事。因為副董不僅是妨礙公司治理的因素，也是個『酬庸』位置，相信裁撤它，小股東也會支持。」還強調「It's a package!（這是一整套方案） 不僅只是席次問題！」講話溫文儒雅的蔡紹中難得說了三次。

▲現任國票金董事長魏啟林（右）是昔日擔任國票金副董事長的蔡紹中（左）請益對象。（中央社）

本刊好奇，若真的官股主導，旺旺集團會怎麼支持？他直言：「未來主導方向是官股，因官股代表也跟我說，就是要做大做強，當然要支持。但我也不會閉眼支持，官股要找到對的人上車，在同業競爭上，國票金不能再掉隊，也不能只靠有機成長（指公司不透過併購的自然成長），只要維持現況就是退步。」

他打開手機裡的聲明邊唸著，「身為股東只想做大做強，從未爭取或想主導經營權；長期發展負責我們都會支持，包括官股；公司治理保障全體股東利益為原則，任何股東與董事都不應享有特權，不適任負責人或主管自應汰換；旺旺中時媒體集團與國票金無涉，部分人士不實指控與惡意誤導言論，是意圖混淆視聽、轉移焦點。」

問起他，投入國票金經營層六年學到些什麼？蔡紹中先自嘲：「2007年被父親找回國後，接下媒體（旺旺中時）和國票金都是以『失敗告終』，個人學習很多，可都是拿別人（父親）的錢當學費。」讓人感受這位少東肩上的壓力。

蔡紹中還以戲謔方式說了一句：「我有偶包（偶像包袱），也有潔癖，如果認為一件事情是對的，就想要做到最好，沒做好，心中會過不去。」尤其國票金這幾年來，先後爆發安泰銀併購案、高層霸凌案等事件，引發他與不同股東間的衝突，甚至這次董監改選，還遭盟友背叛，都讓他快速成長。「過去不太對外訴求，講論述、說清楚，現在學到的是，只要訴求是對的，就該大聲說。」

蔡紹中心知肚明，今年國票金的改選大戰，結局早已底定，但仍堅持要做對的事。最後問他是否還有所遺憾？「我對同仁很抱歉，其實是有機會帶大家一起做大做強的。儘管現況已定，但參與這一役，至少在故事中，有我們的名字。」為了本次專訪夜不成寐的蔡紹中，準備離開的他露出帥氣的招牌笑容，至於二大訴求能否獲得支持，各界只能拭目以待。



