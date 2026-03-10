油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

▲ 美國川普喊戰爭快結束，油價下跌。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

期元大S&P石油（00642U）昨單日飆漲逾3成，同創下史上最大單日漲幅，今日同樣下挫2成，但期元大S&P原油反1（00673R）昨日摔27%，今天則上漲27%。

昨日在美伊衝突，荷莫茲海峽受阻，市場擔憂全球石油供應恐陷入緊縮狀態，油價飆升，推動原油期貨連動的3檔ETF買鎮賣盤進場，與美國西德州原油期連動的00642U，9日股價一度來到30.7元，改寫歷史新天價，終場以上漲33.1%或6.95元、27.95元作收，波段漲接近1倍，今日早盤最低至22.1元，大跌近21%。

而與布蘭特原油期連動的00715L昨日更以大漲23.79元或62.3%、61.95元作收，三個月內大漲逾2倍；但今日跳空低開，最低來到39.59元，下挫36%。

面對此前油價暴漲，元大投信官網公告，00642U單一營業日溢價幅度達10％以上，交易前務必審慎評估可能的投資風險。