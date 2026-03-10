PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普接受訪問宣稱「戰爭快結束」，激勵昨（9）日重挫1400多點台股，展開絕地大反攻，PCB關鍵材料玻纖布建榮（5340）今（10）日結束處置出關，跳空攻克115.5元漲停價位，以及銅箔基板台光電（2383）、聯茂（6213）、台虹（8039）等三檔同步漲停。

AI 應用、低軌衛星等新興應用成長，帶動PCB上游關鍵材料升級，銅箔基板（CCL）為整體PCB成本中約占30%至40%，係由銅箔、玻纖布、樹脂，以及各類化學品所組成。

CCL龍頭台光電因AI伺服器訂單成長，高階CCL出貨大增，2月合併營收突破百億元，為101.9億元，年增45%，前2月合併營收210.5億元，年增50.2%，消息面利多激勵股價上攻2390元漲停表態，收復昨日失土，台燿（6274）漲幅逾5%，百元附近聯茂、台虹則是雙雙漲停。

建榮結束處置恢復正常交易，股價跳空開高，很快就拉上115.5元漲停價位，昨日跌停南亞（1303）反彈漲幅逾6%，最高來到79元，每五分鐘一盤的富喬（1815）則是重回百元大關，每20分鐘一盤德宏（5475）漲幅逾5%，最高來到196元。

