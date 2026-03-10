川普撂話「戰爭很快結束」　比特幣反彈一度突破7萬美元

▲比特幣示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普表示，中東衝突「很快就會結束」，市場對地緣政治風險的緊張情緒略為降溫，帶動加密貨幣價格回穩，比特幣在週末急跌後快速反彈，一度站上7萬美元整數關卡。

至台北時間10日中午12點，比特幣報價落在69566.42美元左右，漲幅約3.64%，不過根據《CoinDesk》消息，比特幣在東亞時間周二上午回升突破7萬美元，完成從周末拋售的快速反彈。

《Barron'S》報導，在伊朗戰事爆發後的最初幾天，加密貨幣價格一度上漲，然而，隨著市場對短期衝突的預期逐漸消退，整體風險情緒開始轉弱。

分析師指出，市場擔憂荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）可能出現供應中斷，原油價格一度飆升並拖累風險資產，比特幣短暫跌至約6.5萬美元，但隨後在6.6萬至6.8萬美元區間企穩後反彈。

市場人士指出，在能源市場波動逐漸緩解後，比特幣走勢也隨之穩定。造市商Enflux表示，在最初避險情緒升溫的拋售潮中，比特幣曾跌破6.6萬美元，但很快回到6.6萬至6.8萬美元區間，相較之下甚至比部分股票與傳統避險資產更具韌性。

另一方面，機構資金仍持續流入加密貨幣市場。數據顯示，美國現貨比特幣ETF上週淨流入約5.68億美元，雖低於前一週的7.87億美元，但整體累計淨流入已突破550億美元，顯示機構需求仍為市場提供支撐。

鏈上與衍生品市場數據也顯示，近期劇烈波動過後，市場狀況正逐步穩定。分析機構Glassnode指出，市場動能、ETF需求與獲利能力指標均出現小幅改善，但資金流入仍偏弱，投機性交易參與有限，整體市場信心尚未完全恢復。

預測市場的情緒則迅速轉為偏多。在Polymarket平台上，比特幣3月達到7.5萬美元的機率，已從前一天約34%升至周一的56%。