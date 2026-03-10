台股ETF受益人突破1343萬人 一文看上周人氣最旺10檔

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保戶股權分散到上周五（6日）最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加597063人，總人數來到1343萬8490人連續6周創新高，突破1300萬大關，統計今年來已增加126萬5000人。進一步觀察台股ETF受益人在上周增加前十名，分別為群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、凱基台灣TOP50(009816)、元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、富邦科技(0052)、元大台灣50正2(00631L)、國泰台灣領袖50(00922)、主動復華未來50(00991A)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場法人指出，整體來看以高息型與市值型上榜居多，顯示出在大盤震盪之際，呈現穩健保守資金往穩健高息型避險、逢低買進市值型兩樣情，整體而言，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，台股精準高息ETF就是最佳標的，值得投資人多關注。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對美伊戰爭，大盤受國際局勢影響，短期上預期波動劇烈，非經濟面因素造成下跌往往伴隨反彈盤勢，後續密切觀察可買進加碼時點。不過對投資人而言，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。