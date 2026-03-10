快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（10日）開高走高，早盤一度大漲逾1146點，惟追價買盤氣弱，漲勢收斂，加權指數終場漲661.45點，以32771.87點作收，漲幅2.06％，成交量7028.05億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲581.95點開出，指數開高走高，盤中最高達33256.69點，最低32455.2點，終場收在32771.87點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1850元，漲幅2.21％；鴻海（2317）下跌1元至209.5元；聯發科（2454）上漲40元至1705元；廣達（2382）上漲0.5元來到282.5元；長榮（2603）下跌5元至205.5元。

今天漲幅前5名個股為南亞科（2408）上漲21元，漲幅10％；聯茂（6213）上漲11.5元，漲幅10％；巨騰-DR（9136）上漲0.84元，漲幅9.99％；倚天酷��-創（2432）上漲2.45元，漲幅9.98％；睿生光電（6861）上漲13.5元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為大台北（9908）下跌3.45元，跌幅10％；台塑化（6505）下跌6.8元，跌幅9.97％；新海（9926）下跌5.7元，跌幅9.97％；欣天然（9918）下跌6.1元，跌幅9.95％；欣高（9931）下跌5.1元，跌幅9.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 南亞科（2408） 231.0 ▲21.0 ▲10.0％ 聯茂（6213） 126.5 ▲11.5 ▲10.0％ 巨騰-DR（9136） 9.25 ▲0.84 ▲9.99％ 倚天酷��-創（2432） 27.0 ▲2.45 ▲9.98％ 睿生光電（6861） 149.0 ▲13.5 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大台北（9908） 31.05 ▼3.45 ▼10.0％ 台塑化（6505） 61.4 ▼6.8 ▼9.97％ 新海（9926） 51.5 ▼5.7 ▼9.97％ 欣天然（9918） 55.2 ▼6.1 ▼9.95％ 欣高（9931） 46.2 ▼5.1 ▼9.94％

資料來源：證交所