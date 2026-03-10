快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）開高走高，早盤一度大漲逾1146點，惟追價買盤氣弱，漲勢收斂，加權指數終場漲661.45點，以32771.87點作收，漲幅2.06％，成交量7028.05億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲581.95點開出，指數開高走高，盤中最高達33256.69點，最低32455.2點，終場收在32771.87點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到1850元，漲幅2.21％；鴻海（2317）下跌1元至209.5元；聯發科（2454）上漲40元至1705元；廣達（2382）上漲0.5元來到282.5元；長榮（2603）下跌5元至205.5元。
今天漲幅前5名個股為南亞科（2408）上漲21元，漲幅10％；聯茂（6213）上漲11.5元，漲幅10％；巨騰-DR（9136）上漲0.84元，漲幅9.99％；倚天酷��-創（2432）上漲2.45元，漲幅9.98％；睿生光電（6861）上漲13.5元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為大台北（9908）下跌3.45元，跌幅10％；台塑化（6505）下跌6.8元，跌幅9.97％；新海（9926）下跌5.7元，跌幅9.97％；欣天然（9918）下跌6.1元，跌幅9.95％；欣高（9931）下跌5.1元，跌幅9.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|南亞科（2408）
|231.0
|▲21.0
|▲10.0％
|聯茂（6213）
|126.5
|▲11.5
|▲10.0％
|巨騰-DR（9136）
|9.25
|▲0.84
|▲9.99％
|倚天酷��-創（2432）
|27.0
|▲2.45
|▲9.98％
|睿生光電（6861）
|149.0
|▲13.5
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大台北（9908）
|31.05
|▼3.45
|▼10.0％
|台塑化（6505）
|61.4
|▼6.8
|▼9.97％
|新海（9926）
|51.5
|▼5.7
|▼9.97％
|欣天然（9918）
|55.2
|▼6.1
|▼9.95％
|欣高（9931）
|46.2
|▼5.1
|▼9.94％
資料來源：證交所
