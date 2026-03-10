永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

▲永豐金外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。

永豐金去年每股配息0.91元、配股0.34元，合計配發1.25元股利，盈餘配發率約71%，現金配發率約52%，去年EPS成長到1.97元，以此推算股利約1.4元，現金股息有機會達到1元；永豐金回應股利會考慮子公司對資本需求，保留適度資本給子公司，去年上繳金控增加蠻多，配發率可維持去年水準，並以現金股利為主。

朱士廷表示，永豐金去年積極擴展版圖有成，隨著Amret於去年1月15日加入永豐銀行、京城銀行於10月1日成為金控子公司，以及台灣匯立證券10月20日正式併入永豐金證券，一年內完成三大併購案為永豐深化金融服務布局的重要進展，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，進一步加強長期競爭力與獲利能力。

永豐銀去年年稅後淨利達194.6億元，年增11.7%，ROE為10.1%，強勁的獲利成長主要由利息淨收益，年增43.4%，及手續費淨收益，年增15.7%的推動。由於美元資金成本降低與併入Amret的影響，計入FX Swap後的調整後淨利差(NIM)上升至1.41%。財富管理手續費淨收益年增17%，主要來自保險銷售佣金的成長，資產品質穩定，合併逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率為769%。

永豐金證券去年稅後淨利為64.7億元，年增11%，創歷年新高，主要是受惠於經常性淨收益穩健成長創新高，且資本利得大幅成長。雖然台股經紀手續費淨收益受到台股交易量影響而僅小幅成長，但泛財富管理手續費淨收益(包括複委託、基金、借券等服務)年增長15%，帶動經常性淨收益創新高、ROE上升至16.5%。