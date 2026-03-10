希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

▲大陸船視寶顯示，希臘5艘油輪「隱身穿越」荷莫茲海峽進入波斯灣。（圖／取自信德海事網）

記者張佩芬／綜合報導

大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。

伊朗以兩度否認關荷莫茲海峽，只強調美國、以色列及部分歐洲國家關聯船舶被禁止通行該海峽。本月6日船視寶追蹤數據顯示，有6艘船舶通過該海峽。 除1艘伊朗貨櫃箱船外，其餘5艘分別為3艘液體散貨船、1艘小型雜貨船，以及1艘由中國公司運營管理的乾散貨船，其中包括阿聯酋的船公司所有船隻。

希臘船王Dynacom旗下5艘油輪都是在駛出富查伊拉錨地或抵達海峽口後，立即關閉AIS，以「隱身」狀態進入波斯灣，目前船隻都已裝好貨載駛向荷莫茲海峽，是否已順利駛離尚無進一步報導。

從船型上看，是涵蓋蘇伊士型油輪與LR1成品油輪的集體闖關。保險問題被認為是許多船舶不願進入荷莫茲海峽的重要原因。據克拉克森數據披露，希臘5艘中有4艘由NorthStandard保賠協會承保，KAVOMALEAS輪由Britannia保賠協會承保。

在區域戰爭險普遍取消、航運風險極高的背景下，這些船舶並非無保冒險，背後大概率做過相對完整的風險評估與安排。

保險經紀公司Gallagher海事部門主管Angus Blayney表示，倫敦保險市場仍然可以提供戰爭風險保險(War Risk Cover)。 該保險適用於已經在波斯灣內的船舶，以及計劃通過霍爾木茲海峽進入或離開該地區的船舶。

目前在阿曼灣或阿拉伯海等待的空載油輪已經增加到相當於5.33億桶原油運力，這一規模接近2022年第一季度創下的歷史紀錄。

Kpler的報告表示，該區域裝載油輪數量自2月底的32個月高點大幅下降。 說明遠端航線油輪正在海灣外等待觀望局勢，沒有新的滿載油輪離開海灣。

促使船王瘋狂冒險衝進波斯灣的最大原因，是運價的快速上漲。衝突爆發後，大量油輪選擇在阿曼灣與海峽外海觀望，導致原本進入海灣裝貨的有效運力突然收緊。在需求並未同步下降的情況下，市場很快出現了運力短缺與運價上漲。