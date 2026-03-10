大車隊2月營收2.58億元、歷年2月新高　春節與情人節快遞業績翻4倍

▲世界棒球經典賽大車隊機場接送整體訂單量較去年同期成長4成。。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今年2月合併營收為2.58億元，年增14.77%，更創下掛牌以來歷年2月份單月新高，1至2月份累計合併營收為5.45億元。計程車媒合服務依舊為主要業務成長動能，年增13.62%。其中55688即時快遞因春節與情人節送禮表現亮眼，反映出消費者對於集團即時、專業服務的高度依賴。

在生活媒合服務方面，受惠於2月春節送禮熱潮與西洋情人節帶動的配送高峰，55688即時快遞展現強勁成長力道，2月份訂單量較上月成長17%，業績翻漲4倍以上。顯示在節慶商機的挹注下，不僅有效推升整體使用頻率，更展現集團多元生活服務在不同客群間的滲透力，進一步擴大55688生活圈的應用場景。

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊旅程雖在預賽止步，仍創下經典賽史上首次擊敗韓國新紀錄，表現令人難忘，賽程期間大批球迷湧入日本東京到場應援，更讓日、韓媒體及當地民眾感到震驚，同時帶動55688機場接送「Team Taiwan應援三連發」活動參與度，延續農曆假期出遊熱潮及228連假的助推下，整體訂單量較去年同期成長4成。

根據訂單數據觀察，此次WBC挺中華隊機場接送活動，分別迎來兩波高峰，最多人搭配228連假提早飛往東京先旅遊再應援，2月26日預約訂單數達最大量、較去年同期成長4成。

另一波高峰則落在3月3日晚間18點到凌晨0點，比平日同期平均增加兩成，顯現不少球迷即使假期不多，仍選擇下班後直衝機場，搭紅眼班機到場應援。大車隊表示，如同55688集團核心理念，台灣參與重要全球賽事，55688也會「一直都在」。

適逢三月國際婦女節，55688台灣大車隊女性駕駛人數也在2026年正式突破2000位，同時，2019年領先業界推出的「女性專車」，過去一年更服務超過1.2萬趟次，女性駕駛的服務細膩度及安全感，深受許多乘客及家長的信。55688集團表示，從即時配送服務的高成長，到女性專車服務的穩定深耕，顯示集團不僅滿足出行需求，更運用AI科技結合有溫度的服務，精準解決多元族群的需求，持續落實生活媒合平台的核心價值。