無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵：要有覺悟

▲0050真的穩賺嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

0050是非常火紅的ETF之一，近日就有網友發文表示，他本來和朋友們熱烈聊著股票，結果其中一人卻突然說，直接無腦買0050即可，基本上是穩賺的。而好友的這番話，就讓他想知道，0050真的是無腦穩賺的嗎？貼文曝光後，引起討論。

同學要買0050，他想知道是否穩賺？

這名網友在Dcard上，以「0050真的無腦穩賺嗎」為標題發文，提到他前陣子跟國中同學見面，大家也熱烈聊著股票。結果其中一位在加油站打工的同學就問，為什麼要聊這些股票？直接買0050就好了，反正0050是無腦穩賺的。

該同學還說，自己其實不懂股票，但既然台股長期是往上的，他就有意跟著投資0050。原PO透露，由於該同學從以前就只愛打遊戲、不讀書，所以他很意外對方有投資的打算，與此同時，他也想知道0050是否真的無腦穩賺？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「0050永遠追蹤前50企業，要不賺錢的話，除非台灣前50企業都不成長，幾乎0可能」、「沒有穩賺，但是賺錢的機率最高」、「維持紀律『長期』持有基本上沒太大問題，這裡的長期要有十幾、二十年都在裡面的覺悟」、「你打算抱十年以上的話，算是穩賺」、「注意是『長期』」。