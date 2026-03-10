台驊2月營收因春節假期年減13.99%　空運年增29.50%

▲台驊2月營收年減13.99% 空運年增29.50%。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今日公布2月合併營收為新台幣14.37億元，月減17.92%，年減13.99%；累計2026年1至2月合併營收為31.88億元，年減16.82%。公司說明，2月營收呈現季節性調整，主要係受農曆春節假期影響，工作天數減少，使部分客戶出貨節奏順延至節後，致整體物流需求短期呈現階段性回落。

在各事業體表現方面，海運事業2月營收為7.80億元，月減16.55%，年減22.02%。營收下滑除受春節假期因素影響外，亦反映市場運價自去年高基期回落的現況。依據上海出口集貨櫃運價指數(SCFI)觀察，2026年2月主要遠洋航線運價較去年同期普遍回落，其中跨太平洋航線(美西與美東)運價較去年同期下降約四成，跌幅相對明顯；歐洲及地中海航線則回落約一至二成，顯示整體海運市場仍處於供需結構調整階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，空運事業表現相對穩健，2月營收達4.44億元，年增29.50%。主要受惠於高階電子產品、半導體設備及專案型貨品需求支撐，使空運業務在整體營收結構中的比重持續提升，有助於平衡不同運輸型態之市場波動。

此外，中歐鐵路及內貿物流業務2月營收分別為新台幣0.48億元及1.65億元。受歐亞跨境運輸需求調整，以及部分客戶年初庫存去化與出貨節奏調整影響，整體市場環境仍相對保守。

整體而言，2026年初全球物流市場延續前一年度的調整走勢。受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排及出貨節奏上持續動態調整。近期國際貿易政策相關訊息亦增加市場不確定性，部分客戶對潛在關稅政策與貿易措施調整採取較為審慎的評估態度，使短期訂單與出貨安排相對趨緩。

台驊表示，展望後市，隨著美國年度合約談判逐步展開，航運業者將依市場供需狀況動態調整運力與價格策略，以維持運價結構的穩定性。短期市場環境仍需持續觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需變化而定。

面對全球供應鏈結構持續變化，台驊控股持續推動區域化與多元化營運布局，整合海運、空運、鐵路、陸運、內貿物流及倉儲等全方位物流服務，透過跨區域物流網絡的彈性運用，持續提升營運韌性與市場競爭力。

此外，集團亦持續拓展多元商務服務布局。旗下「韻驊共享辦公」近期完成獨立辦公室空間全面升級與全新裝潢，整體空間設計著重於提升隱私性與專業商務氛圍，提供企業客戶與新創團隊更具效率與彈性的辦公環境。升級後空間除獨立辦公室外，亦結合會議室、商務洽談區及共享辦公設施等多元功能，滿足不同規模企業的辦公需求，進一步完善集團在商務服務領域的多元布局。