ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台驊2月營收因春節假期年減13.99%　空運年增29.50%

▲台驊控股邀請順天堂藥廠執行長張立秋擔任法人董事。（圖／台驊提供）

▲台驊2月營收年減13.99%　空運年增29.50%。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今日公布2月合併營收為新台幣14.37億元，月減17.92%，年減13.99%；累計2026年1至2月合併營收為31.88億元，年減16.82%。公司說明，2月營收呈現季節性調整，主要係受農曆春節假期影響，工作天數減少，使部分客戶出貨節奏順延至節後，致整體物流需求短期呈現階段性回落。

在各事業體表現方面，海運事業2月營收為7.80億元，月減16.55%，年減22.02%。營收下滑除受春節假期因素影響外，亦反映市場運價自去年高基期回落的現況。依據上海出口集貨櫃運價指數(SCFI)觀察，2026年2月主要遠洋航線運價較去年同期普遍回落，其中跨太平洋航線(美西與美東)運價較去年同期下降約四成，跌幅相對明顯；歐洲及地中海航線則回落約一至二成，顯示整體海運市場仍處於供需結構調整階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，空運事業表現相對穩健，2月營收達4.44億元，年增29.50%。主要受惠於高階電子產品、半導體設備及專案型貨品需求支撐，使空運業務在整體營收結構中的比重持續提升，有助於平衡不同運輸型態之市場波動。

此外，中歐鐵路及內貿物流業務2月營收分別為新台幣0.48億元及1.65億元。受歐亞跨境運輸需求調整，以及部分客戶年初庫存去化與出貨節奏調整影響，整體市場環境仍相對保守。

整體而言，2026年初全球物流市場延續前一年度的調整走勢。受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排及出貨節奏上持續動態調整。近期國際貿易政策相關訊息亦增加市場不確定性，部分客戶對潛在關稅政策與貿易措施調整採取較為審慎的評估態度，使短期訂單與出貨安排相對趨緩。

台驊表示，展望後市，隨著美國年度合約談判逐步展開，航運業者將依市場供需狀況動態調整運力與價格策略，以維持運價結構的穩定性。短期市場環境仍需持續觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需變化而定。

面對全球供應鏈結構持續變化，台驊控股持續推動區域化與多元化營運布局，整合海運、空運、鐵路、陸運、內貿物流及倉儲等全方位物流服務，透過跨區域物流網絡的彈性運用，持續提升營運韌性與市場競爭力。

此外，集團亦持續拓展多元商務服務布局。旗下「韻驊共享辦公」近期完成獨立辦公室空間全面升級與全新裝潢，整體空間設計著重於提升隱私性與專業商務氛圍，提供企業客戶與新創團隊更具效率與彈性的辦公環境。升級後空間除獨立辦公室外，亦結合會議室、商務洽談區及共享辦公設施等多元功能，滿足不同規模企業的辦公需求，進一步完善集團在商務服務領域的多元布局。

關鍵字： 台驊2月營收春節年減13.99%空運年增29.50%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

推薦閱讀

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。

2026-03-10 15:05
台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航（6757）今日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日(含)前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

2026-03-10 13:55
快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2026 年 2 月營收報告。2026 年 2 月合併營收約為新台幣 3,176 億 5,700 萬元，較上月減少了 20.8%，較去年同期增加了 22.2%，仍創同期新高。

2026-03-10 13:47
油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

2026-03-10 11:07
川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。

2026-03-10 10:17
希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。

2026-03-10 15:13
台股ETF受益人突破1343萬人　一文看上周人氣最旺10檔

台股ETF受益人突破1343萬人　一文看上周人氣最旺10檔

根據集保戶股權分散到上周五（6日）最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上周增加597063人，總人數來到1343萬8490人連續6周創新高，突破1300萬大關，統計今年來已增加126萬5000人。進一步觀察台股ETF受益人在上周增加前十名，分別為群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、凱基台灣TOP50(009816)、元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、富邦科技(0052)、元大台灣50正2(00631L)、國泰台灣領袖50(0

2026-03-10 12:34
川普撂話「戰爭很快結束」　比特幣反彈一度突破7萬美元

川普撂話「戰爭很快結束」　比特幣反彈一度突破7萬美元

美國總統川普表示，中東衝突「很快就會結束」，市場對地緣政治風險的緊張情緒略為降溫，帶動加密貨幣價格回穩，比特幣在週末急跌後快速反彈，一度站上7萬美元整數關卡。

2026-03-10 12:13
PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

美國總統川普接受訪問宣稱「戰爭快結束」，激勵昨（9）日重挫1400多點台股，展開絕地大反攻，PCB關鍵材料玻纖布建榮（5340）今（10）日結束處置出關，跳空攻克115.5元漲停價位，以及銅箔基板台光電（2383）、聯茂（6213）、台虹（8039）等三檔同步漲停。

2026-03-10 11:29
台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

受到美國總統川普喊話「戰爭快結束」影響，市場預期伊朗緊張情勢緩解，油價回落，美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以32692.37點開出，指數大漲581.95點，漲幅1.81％。隨後漲勢擴大，上渦1010.65點為史上盤中第2大漲點。

2026-03-10 09:05

讀者迴響

熱門新聞

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

即／美股開盤　三大指數均下跌

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

台股暴力反彈1010點刷史上盤中第2大　台積電漲70元創第3大

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

月配ETF大師兄火力全開！

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

快訊／台股漲幅收斂收漲661.45點　台積電漲40元至1850

前工程師靠二三線股滾4億

投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！

中航、裕民獲本土法人喊買！　海岬型船未來兩年運力緊繃

台股暴跌千點4檔「抓去關」新名單　永冠-KY改60分鐘撮合

拼賺14.65萬！8檔抽籤股拼場　載板飆股景碩中籤率估低於4%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！

台股史上最大跌點！ 現在是撿便宜還是逃命？ 李永年：超過這數字快跑！
「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

杉林溪森林遊樂區意外！7遊客搭巴士墜谷　66歲男傷重不治

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

卓榮泰包機看WBC誰買單？　稱休假自費卻從松指部起飛　台日默契開綠燈？

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366