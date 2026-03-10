銀行高管退休！75歲男選擇「花光1600萬存款」　不留遺產給子女

▲退休多年的75歲男子，決定在有生之年花光約新台幣1,613萬元的積蓄。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

隨著社會走向高齡化，多數長輩傾向節儉過生活，希望延長資產壽命並為下一代留下財產。然而，日本一名75歲男子決定在有生之年花光8,000萬日圓（約新台幣1,613萬元）積蓄，不留一分一毫給子女，引發外界對資產傳承與家庭關係的新討論。

日媒THE GOLD ONLINE報導，居住在東京都內高級租賃公寓的坂口一郎（化名），過去曾是地方銀行的幹部候選人，長年從事貸款與資產管理顧問工作。退休後，他擁有包括退休金、儲蓄與投資收益在內約8,000萬日圓資產。5年前，相伴40多年的妻子過世，他一度陷入低潮，對生活提不起勁，甚至連年金也很少花用，存款反而逐漸增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在75歲時，坂口做出一項重要決定，開始計畫性地把錢花光。他表示，目前除了每月年金收入外，還會從資產中提領約150萬日圓（約新台幣30萬元）作為生活支出，用於會員制健康管理服務、家事代辦以及個人興趣，例如購買高級音響設備等。

坂口強調，這並非毫無計畫的揮霍，而是根據平均壽命進行的「資產耗盡模擬」。他的目標十分明確，就是希望在生命結束時，銀行存款能接近零。然而，這種「不留遺產」的生活方式，卻也在家庭中帶來微妙變化。

坂口透露，當他向長子說明退休後將把資產用於自身生活，不打算留下財產後，父子關係逐漸疏遠。雖然兒子從未直接要求他保留財產，但在談到孫子升學或購屋話題時，坂口能感覺到對方早已將他的資產納入未來規劃。

對此，坂口坦言，自己過去在銀行工作時，曾多次看到家庭因遺產問題爭執多年。他認為，遺產不僅可能削弱子女的獨立性，也容易造成親族間的矛盾，因此選擇不留下任何財產，在他看來並非對孩子的惡意，而是一種避免未來衝突的責任，對於3名子女而言，這也是他身為父親最後能做的安排。

專家指出，這種「把資產花光」的想法，某種程度反映了日本社會的資產傳承結構。根據金融廳資料，日本個人金融資產中由60歲以上族群持有的比例持續上升，預計到2035年將達到約七成。然而實際發生繼承時，子女往往已接近退休年齡，形成「老老相續」的現象。

換句話說，人們在最需要錢的養家階段難以獲得資產支援，反而在晚年才繼承大筆財富，造成資金需求與供給的時間錯位。民調也顯示，在2人以上家庭中約44.3％表示希望把財產留給子女，但也有17.5％的人認為應在生前把錢花掉，享受自己的生活。分析認為，若父母事先明確表達「不留遺產」的規劃，反而可能促使子女提早建立自身財務計畫，並降低日後因繼承問題引發家庭衝突的風險。

延伸閱讀

▸ 娛樂報報／何篤霖赴泰國過年 膝蓋不適坐輪椅下飛機

▸ 尷尬留言1／王思佳開心曬全家福 被老公潑冷水「別發我的照片」

▸ 原始連結