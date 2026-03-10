群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

▲群創。（圖／資料照）
記者高兆麟／台北報導
面板股群創（3481）傳出奪下輝達（NVIDIA）與Google光通訊代工大單，12日法說會前夕引來多空對作，今（10）日爆出逾130萬張天量，再次突破台股單一上市公司每日成交紀錄。
群創今日開高走低，終場以下跌0.25元或0.9%、每股27.55元作收，盤中最高29.9元為2021年5月、近5年以來波段高點，解套賣壓雖大，但趁機上車的投資人意願也高，交投熱絡。
群創2026年2月自結合併營收為新台幣195億元，較上月減少11.74 %，較去年同期增加5.60 %。
群創今日也公佈2025年第四季營運成果，合併營收為新台幣567億元，營業淨損為新台幣11.7億元，稅後淨利為新台幣0.7億元，基本每股損失為新台幣0.00元。折舊及攤銷為新台幣76億元，資本支出為新台幣25億元。
2025年全年合併營收總計為新台幣2,267億元。營業淨損為新台幣41.6億元，稅後淨利為新台幣6.7億元。基本每股盈餘0.03元。
2025年第四季營收以產品應用別區分，電視為27%、車用產品為33%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為19%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為65%及35%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收佔比50%及15%。
讀者迴響