數據曝光！2025年預售屋交易量縮7成　發生什麼事？

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）
財經中心／綜合報導
全台預售屋市場降溫！在銀行房貸緊縮，以及「金龍海嘯」央行第七波信用上路以來，預售屋交易量不僅大跌、總銷金額更創下幾年來的新低紀錄。永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，公開了全台主要縣市在2025年預售屋銷售情形，其中新竹縣市、高雄市年減幅都高達8成。
根據實價登錄資料，預售屋在2025年1-11月交易量為3.5萬餘件，相較於2024年同期的11萬件，大減7成，顯示2025年房市進入修正期，對預售屋市場衝擊猛烈。
影片還分析，量縮情形不同縣市各有差異，主要都會區中，以新竹、高雄量縮最多；桃園、台中、高雄次之；雙北市則相對較少。但預售屋量縮情形，相較於成屋市場在2025年交易量縮25%，仍有不小差距。（點擊影片或連結看完整版：https://www.youtube.com/shorts/zaHuVGgMN58）
