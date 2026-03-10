雙北千萬買房選哪裡？中山奪冠　板橋還買得到！

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

雙北都會區寸土寸金，只要懂挑、懂買，仍然有小資預算也能「購屋成功」的實惠地段。永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，根據近一年實價登錄資料，觀察發現千萬預算不僅有機會入手台北市中山區電梯大樓小宅，如果選擇公寓類型產品，還能買到20幾坪。

影片指出，總價在一千萬以內的房產交易，台北市中山區的買賣件數最多，原因是這一帶有許多10坪左右、屋齡約40年的電梯大樓，小資購屋族也能負擔。如果想要在台北市住得比較寬敞、舒適，可以往文山區、北投區找房，還有20坪以上公寓可以選！

千萬以內的購屋預算，新北市的選擇就更多了，包含淡水、板橋、新莊與中和區等，不僅交易件數更多、平均購屋坪數在20坪以上，且大部分鄰近捷運站，永慶也統計出這五大低總價交易熱區的購屋總價中位數，成為小資購屋的最佳指引。（點擊影片或連結看完整版：https://www.youtube.com/shorts/knCdp9e-GHU）

買房賣房看不準？房價走勢搞不懂？就看《房產趨勢聽永慶》帶民眾深入解析房市趨勢！詳情請參考：https://www.youtube.com/watch?v=Nejw06DiIR8&list=PLdCL33J23M_2frf4Fd6T5zIF8MwVkkXoD