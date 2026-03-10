快訊／群創南科二廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

▲群創董事長洪進揚。（資料照／記者高兆麟攝）
群創（3481）今日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，外傳群創賣廠南茂看上南科二廠、封測大廠日月光（3711）則有意競標南科五廠，目前僅群創、南茂先公告二廠交易案，群創五廠出售案至截稿前尚未揭曉。
群創指出，本次處分標的為位於台南市新市區環東路二段6號的廠房與附屬設施，建物面積34,316.15平方公尺，約折合10,380.64坪。交易方式採議價進行，價格參考專業估價報告與市場行情資訊，並經董事會決議通過。
群創表示，本次處分案預計可認列約6.59億元處分利益，但實際金額仍須待交易完成並扣除相關費用後入帳。
群創今日董事會同時授權董事長洪進揚處分南科二廠與五廠處分事宜，其中二廠要求成交底價不低於兩份鑑價報告平均額的9成。
董事會中同時通過，群創南科五廠成交底價不低於「目前已出具」鑑價報告金額的9成，若第2份鑑價金額差異達 10%含以上，將洽會計師意見，再提董事會討論是否調整授權範圍；在董事會另行決議前，原授權仍然有效。
群創補充，相關交付與付款條件將依雙方合約約定辦理。
