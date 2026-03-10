群創爆130萬張天量破台股紀錄 法說會前多空交戰

面板股群創（3481）傳出奪下輝達（NVIDIA）與Google光通訊代工大單，12日法說會前夕引來多空對作，今（10）日爆出逾130萬張天量，再次突破台股單一上市公司每日成交紀錄。

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」 3／25前要上車

擁有逾71萬股民的群創（3481）今（10）日正式公告5月27日股東會召開細節，紀念品送「時尚輕巧隨手杯」，3月25日前持股才符合領取資格。

快訊／群創南科二廠賣南茂獲利6.6億元 還有1廠房待售

群創（3481）今日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，外傳群創賣廠南茂看上南科二廠、封測大廠日月光（3711）則有意競標南科五廠，目前僅群創、南茂先公告二廠交易案，群創五廠出售案至截稿前尚未揭曉。

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元 總座：可期待

永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。

台灣虎航股東看過來！ 25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航（6757）今日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日(含)前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高 月減20.8%、年增22.2%

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2026 年 2 月營收報告。2026 年 2 月合併營收約為新台幣 3,176 億 5,700 萬元，較上月減少了 20.8%，較去年同期增加了 22.2%，仍創同期新高。

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫 00715L倒跌36%

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10% 台股12檔摜跌停

受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。

外資賣超台股251億元連8賣 大砍中石化、群創買最多

台股今（10日）在電子股大反攻下，指數一度大漲千點，惟終場僅收漲661點，外資續賣超251.56億元，中石化（1314）賣多最，群創（3481）則是買超第一最。

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽 中伊、東非通行

大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。