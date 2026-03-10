超級股東會！　金管會揭「9日期」已搶爆

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為了配合今年股東常會召開，金管會提醒上市櫃公司今年年報應於股東會召開日14日前，把年報的電子檔上傳至公開資訊觀測站供股東參閱，每日召開80家股東會登記上限已有九天額滿，分別5月22、26、27、28、29日，以及6月12、16、17、23日，電子投票投票率達50%上市櫃公司，則不受每日80家召開上限限制。

為了有讓股東瞭解公司過去一年營運狀況及未來發展方向，是否作為其是否出席股東會的參考。日前金管會已修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」第23條，要求全體上市櫃公司自今年起，應於股東會召開日14日前將年報之電子檔上傳至公開資訊觀測站；興櫃公司應於股東會召開日7日前將年報之電子檔上傳至公開資訊觀測站；未上市、上櫃及興櫃之公開發行公司應於股東會召開日2日前將年報之電子檔上傳至公開資訊觀測站。

為協助公司編製股東會年報，金管會要求證交所、櫃買中心逐年審閱上市(櫃)及興櫃公司年報編製內容，公司編製股東會年報常見缺失有三項：董事會任一性別席次未達三分之一者，未依規定具體揭露其原因與提升董事性別多元化之採行措施；未依規定個別揭露前五位酬金最高主管之酬金；未依規定揭露其重大資通安全事件及資通安全風險影響暨因應措施等相關資訊，相關彙整缺失可於證交所、櫃買中心網站查詢。

