外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

▲台股、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（10日）在電子股大反攻下，指數一度大漲千點，惟終場僅收漲661點，外資續賣超251.56億元，中石化（1314）賣多最，群創（3481）則是買超第一最。
三大法人今合計賣超台股158.41億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.56億元，為連續第8個交易日賣超；自營商賣超34.66億元，投信買超127.81億元。
外資賣超前10大個股，依序為中石化3萬7347張、中信金（2891）2萬9583張、旺宏（2337）2萬8810張、華邦電（2344）2萬7349張、鴻海（2317）2萬5316張、臺企銀（2834）1萬9984張、友達（2409）1萬9687張、台新新光金（2887）1萬9178張、元晶（6443）1萬5110張、長榮航（2618）1萬4667張。
外資買超前10大個股，依序為群創2萬7917張、南亞科（2408）1萬7518張、至上（8112）1萬3601張、南亞（1303）1萬464張、台化（1326）8293張、達邁（3645）6098張、聯茂（6213）5867張、宇瞻（8271）5219張、中租-KY（5871）5191張、台虹（8039）4799張。
