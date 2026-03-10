ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

194家台灣食品業者齊聚東京食品展　拓展全球經貿版圖

▲外貿協會黃志芳董事長(右二)攜手矢田亞希子(左二)共同為達摩點睛，共同預祝台灣館展出成功。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲規模最大的專業食品盛事「2026年東京國際食品展(FOODEX JAPAN)」今(10)日於東京Big Sight展覽館盛大揭幕。今年台灣館以「TAIWAN SELECT」品牌，集結194家優質業者、共194個攤位，由農業部及原民會2個中央部會，偕同15縣市政府，以及10大食品公協會攜手出擊。

參與的縣市政府包括屏東縣、桃園市、高雄市、台東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、南投縣、新竹市、苗栗縣及台中市等。

這支台灣食品「國家隊」以TAIWAN SELECT品牌力全開之姿，展出品項涵蓋休閒食品、罐頭、麵食、水產品、肉品、冷凍食品、茶飲、釀造及蔬果等類別，致力於向國際市場展現台灣食品產業的堅強實力與優秀品質。

本屆台灣館開幕典禮由主辦單位經濟部國際貿易署副署長胡啟娟與外貿協會董事長黃志芳共同揭開序幕，包括臺北駐日經濟文化代表處代表李逸洋、農業部部長陳駿季、原民會政務副主任委員谷縱·喀勒芳安，以及多位立委與參展之15個縣市政府代表均聯袂出席，共同為台灣館揭開序幕。

面對競爭激烈的國際市場，經濟部傾力推動的「TAIWAN SELECT」品牌，本次不僅深植品質、安全、永續、健康及創新等五大核心精神，更轉化為實質的商務驅動力，旨在強化台灣產地的信賴價值，強勢助攻國內業者精準對接日本通路，進一步推升台灣食品在日本市場的品牌佔有率。

為強勢宣傳台灣食品，黃志芳攜手日星矢田亞希子，特別舉辦展前記者會推廣台灣美味
本展展前記者會於3月9日在東京君悅酒店隆重舉行。活動以象徵台灣文化的「願．味」天燈祈願儀式開場，透過天燈祈福的美好意象，正式為記者會注入文化溫度。日本知名影星矢田亞希子應邀出席，與黃志芳共同宣傳臺灣魅力。

為回饋矢田小姐對珍奶產品的喜愛，黃志芳特別致贈以台灣特色「茄芷袋」盛裝的珍奶主題禮包，內容涵蓋珍奶鳳梨酥、珍奶蛋捲及雪花餅等多樣創新食品。矢田小姐展現知性優雅的氣質，於現場大方分享對台灣美食的深厚情感，雙方互動熱絡，成功串起台日友誼。

為向日本市場推廣台灣優質食材，本次記者會特別邀請東京君悅酒店星級主廚執掌，將台灣產米粉、芋頭及鳳梨，以精緻日式工法揉合創新概念，轉化為三道精彩的創意料理。身為資深美食愛好者的矢田亞希子小姐對此讚不絕口，她特別點出「芋頭蒙布朗」甜而不膩且層次分明，極具日本大眾喜愛的風味潛力，令
人意猶未盡。

活動最高潮由現場貴賓與矢田小姐共同進行日本傳統文化「達摩點睛」儀式，不僅揭開展覽序幕，更象徵台日經貿情誼穩固，預祝今年台灣館展出圓滿成功，讓更多優質的台灣農產品深入日本家庭。

今年台灣館以「健康、創新、認證、便利、永續」五大主題為主軸，全方位呈現台灣食品產業的多元競爭力。展出亮點包括：屏大生物科技因應健康趨勢推出的低鈉減鹽系列醬油；米屋智農運用AI技術精準耕作的低碳足跡米；元進莊透過高溫滅菌技術開發的常溫雞湯，大幅提升保存便利性；以及欣得福針對現代忙碌族群研發的常溫即食櫻花蝦炒飯與炒米粉。

此外，館內設置的廚房展演區成為人氣焦點，特別邀請日本料理網紅現場示範，運用台灣白米、台灣啤酒及芒果汁等在地食材，演繹道地臺式料理。今年更首度開放廠商自主規劃料理展演，結合Happy Hour試吃活動，透過多元互動模式，讓台灣館在為期四天的展期間成為全場矚目中心。

2025年台灣食品產業總出口額為43億美元，儘管整體產值較前一年波動，但日本市場表現相對穩健，出口額約為7億美元，佔比逆勢成長至16%，為我國食品第二大出口國；同時，日本亦為我國食品進口之第三大來源國，顯見台日雙方在食品供應鏈上已形成高度互補的緊密關係。

延續此一成長趨勢，2026年東京食品展台灣館不僅是展示創新研發實力的平台，更成為深化台日經貿戰略合作的核心節點。本屆展覽透過精準的行銷對接，進一步將台灣的研發量能轉化為國際訂單，為國內業者開創具規模的全球商機。

