去年船舶擱淺大減近6成、風災期間零擱淺　海事案件創5年新低

記者張佩芬／台北報導

航港局近年來積極推動多項航行安全精進作為已展現具體成效，我國海域海事案件數自110年的144件，顯著下降至114年的101件，降幅達三成。其中，我國海域內不含漁船之海事案件數呈現更顯著下降趨勢，從111年的93件降至114年的57件，下降38.7%，雙雙創下近5年來新低紀錄，顯示航港局在航安管理精進作為已初具成效，有效提升船舶於我國海域內航行安全。

航港局表示，記取凱米颱風的教訓，在防範船舶擱淺方面，114年取得了突破性的進展。透過實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，有效避免近岸船舶發生擱淺意外，114年船舶擱淺案件僅5件，較113年的12件大幅降低了58%。

在114年颱風期間，航港局共執行5次淨空作業，成功驅離266艘船隻，於災害性天氣期間亦執行18次，驅離354艘船隻，成功達成「風災期間0擱淺」的目標。此外，114年共啟動4次海事應急拖船開口合約，拖救成功率達100%，近期行政院核定的大型拖船案也即將完成決標，將進一步強化我國海域的拖帶救援能量。

此外，航港局已於114年10月15日實施船東責任險(P&I)審查新制，船東應向國際船東互保協會(IG P&I Club)、我國保險公司或具有國際信評機構BBB(含)以上之保險人購買保險；倘未能向符合條件之保險人投保，船東得以提供保證金，並檢附P&I保單之方式，申請進出我國商港。迄今合規率高達99.2%，確保每艘進港船舶都負起應有的安全責任。

航港局局長葉協隆依照交通部指示致力強化航行安全，除持續推動智慧航安相關計畫，運用科技強化船舶動態監控與航安管理外，並定期召開的引水安全強化專案會議、海事精進會議及港區安全會議，會同相關機關(構)及航運業者檢討航安風險因子，由人、船、環境與法規等4大面向，持續推動航安精進作為，期建立更安全、優質的航行環境，促進我國航運永續發展。