昱台國際去年EPS2.23元　擬配息1.7元、配發率76%

昱台國際際(7716)公布去年財報，合併營收達新台幣19.82億元，營業毛利4.12億元，營業利益6898萬元，稅前淨利6262萬元，稅後淨利 4629萬元，EPS2.23元，董事會通過每股擬配發現金股利1.7元，現金股利總額約3825萬元，配發率約76%。展現公司穩健回饋股東的經營策略。
昱台國際表示，去年全球貨物承攬與物流市場波動劇烈，國際政經情勢與貿易政策調整對航運市場造成影響。年初因市場預期美國政策變化，部分廠商提前出貨，使第一季營運表現較為亮眼。然而4月美國宣布全面性對等關稅政策後，全球貿易活動趨於保守，在整體運價普遍下滑的環境下，公司去年營收較去年略減 2.17%。
但透過成本控管與業務結構優化，營業毛利仍較去年成長2.13%，顯示公司營運體質持續改善。惟受到美元匯率波動影響，以及IPO上櫃相關一次性費用認列，每股盈餘由2.65元降至 2.23元。
昱台國際表示114年在物流整合服務方面，越南市場成長動能顯著，報關、拖車、卡車運輸與倉儲業務量皆有明顯提升。其中峴港公司成功為大型外資企業提供一條龍物流整合服務，工作單量較去年大幅成長，顯示公司在東協市場的整合能力與競爭優勢。
展望115年，昱台表示，在全球政經環境仍具不確定性的情況下，公司對整體營運仍抱持審慎樂觀 的態度，並將持續深化東南亞市場布局。
在發展策略方面，公司將聚焦三大方向：
一、加深優勢市場經營，持續深化中南半島市場布局，除既有紡織、鞋類與化學品客戶外，將積極拓展電子與資通訊產品供應鏈物流需求。
二、擴大區域營運版圖，馬來西亞子公司已完成設立，預計今年第二季正式營運；印尼子公司亦將啟動籌設作業，預計年底前完成布局。
