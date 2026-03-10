快訊／大樂透1億頭獎開在苗栗！竹南「金元彩券行」1人獨得

記者陳瑩欣、閔文昱／台北報導
台灣彩券今（10）日晚間開出第115000034期大樂透，頭獎獎金保證1億元。稍早台彩公布，本期頭獎已開出，由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路133號1樓的「金元彩券行」開出，且由1人獨得億元大獎。
本期大樂透中獎號碼由小至大依序為05、11、29、37、43、47，特別號為10。隨著頭獎順利開出，也讓幸運得主一夕晉升億元富翁。
台彩表示，實際中獎獎金仍須以台彩官方公告為準，提醒中獎民眾務必妥善保管彩券，並在兌獎期限內完成兌領。
記者陳瑩欣、閔文昱／台北報導
台灣彩券今（10）日晚間開出第115000034期大樂透，頭獎獎金保證1億元。稍早台彩公布，本期頭獎已開出，由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路133號1樓的「金元彩券行」開出，且由1人獨得億元大獎。
本期大樂透中獎號碼由小至大依序為05、11、29、37、43、47，特別號為10。隨著頭獎順利開出，也讓幸運得主一夕晉升億元富翁。
台彩表示，實際中獎獎金仍須以台彩官方公告為準，提醒中獎民眾務必妥善保管彩券，並在兌獎期限內完成兌領。
關鍵字： 台灣彩券 ﹑ 大樂透 ﹑ 億元頭獎 ﹑ 竹南彩券 ﹑ 中獎號碼
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
面板股群創（3481）傳出奪下輝達（NVIDIA）與Google光通訊代工大單，12日法說會前夕引來多空對作，今（10）日爆出逾130萬張天量，再次突破台股單一上市公司每日成交紀錄。
2026-03-10 16:25
擁有逾71萬股民的群創（3481）今（10）日正式公告5月27日股東會召開細節，紀念品送「時尚輕巧隨手杯」，3月25日前持股才符合領取資格。
2026-03-10 17:15
群創（3481）今日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，外傳群創賣廠南茂看上南科二廠、封測大廠日月光（3711）則有意競標南科五廠，目前僅群創、南茂先公告二廠交易案，群創五廠出售案至截稿前尚未揭曉。
2026-03-10 16:46
永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。
2026-03-10 15:05
台灣虎航（6757）今日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日(含)前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。
2026-03-10 13:55
晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2026 年 2 月營收報告。2026 年 2 月合併營收約為新台幣 3,176 億 5,700 萬元，較上月減少了 20.8%，較去年同期增加了 22.2%，仍創同期新高。
2026-03-10 13:47
在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。
2026-03-10 11:07
受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。
2026-03-10 10:17
台股今（10日）在電子股大反攻下，指數一度大漲千點，惟終場僅收漲661點，外資續賣超251.56億元，中石化（1314）賣多最，群創（3481）則是買超第一最。
2026-03-10 17:51
大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。
2026-03-10 15:13
讀者迴響