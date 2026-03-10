快訊／大樂透1億頭獎開在苗栗！竹南「金元彩券行」1人獨得

記者陳瑩欣、閔文昱／台北報導

台灣彩券今（10）日晚間開出第115000034期大樂透，頭獎獎金保證1億元。稍早台彩公布，本期頭獎已開出，由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路133號1樓的「金元彩券行」開出，且由1人獨得億元大獎。

本期大樂透中獎號碼由小至大依序為05、11、29、37、43、47，特別號為10。隨著頭獎順利開出，也讓幸運得主一夕晉升億元富翁。

台彩表示，實際中獎獎金仍須以台彩官方公告為準，提醒中獎民眾務必妥善保管彩券，並在兌獎期限內完成兌領。