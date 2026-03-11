ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新興2月營收年增87.46%、月增9.74%　3月因油輪天價估再攀高

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)昨(10)日公告，2月合併營收 4.37億元，月增9.74%，年增87.46%，累計1、2月營收8.34億元，年增51.02%；該公司表示，2月營收高於1月，是因海岬型船與超大型礦砂船(VLOC)的按程租船(VC)運費收入遞延至本月認列。由於公司3艘超大型油輪(VLCC)現貨市場已出現天價，日租約為成本價20多倍，新興3月營收估計將再攀高。

據彭博社報導，在VLCC市場具寡頭壟斷地位的韓國長錦商船，向全球船舶經紀人明確表示，其從中東至中國的VLCC現貨運輸報價為已飆升至WS700點，換算為具體金額，每桶原油的運輸成本高達約20美元，而去年同期的平均運輸成本僅約2.50美元/桶，換算成日租約70萬美元。

長錦70萬美元的報價還未成交，但英國航運經紀公司SSY向信德海事網證實，沙烏地的延布到西印度航線，已經出現了WS600到WS670的成交價，應對定程租約(TCE)，日租在63萬到70萬美元之間。以新興的VLCC每日平均成本價2.45萬美元計算，是逾25倍天價。

新興的3艘VLCC，高登輪及海福輪參加聯營池(POOL)，2月份平均單日租金為8.5萬美元，美生輪則承接按時租船(TC)合約，單日租金為 5.9萬美元，合約效期到今年6月中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高登輪已經出售，將於本月下旬至4月底前交船，因此新興3月份，甚至4月仍享3艘VLCC利益，而在聯營池的兩艘運價估計還會攀高。

本周國內法人出報告，對新興股價未作評等，業界高階認為應該是因伊朗戰爭後續發展難做判斷，如果真的如川普所說伊朗的戰爭「非常快」就會結束，天價也會結束，不過VLCC扣除幫伊朗與俄羅斯運油，被列黑名單的所謂「影子船隊」，正規市場供給緊張，運價估計仍可維持在高檔。

新興在1月底出售的高登輪，船齡15年，售價7840萬美元，獲利3217萬美元，約新台幣10.15億元，約可貢獻稅前EPS1.73元。同業認為，目前看賣了可惜，但新興所得資金可用來購買低齡二手船或造新船，最終結果難估算。

面對外部環境之不確定性，新興表示公司將審慎因應，持續優化船隊運用與營運管理，以維持營運穩定並伺機掌握市場機會。

關鍵字： 新興2月營收年增87.46%、月增9.74%　3月因油輪天價估再攀高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【到北檢告發】卓榮泰「私人包機」松指部起飛！　新黨按鈴告他瀆職

推薦閱讀

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

面板股群創（3481）傳出奪下輝達（NVIDIA）與Google光通訊代工大單，12日法說會前夕引來多空對作，今（10）日爆出逾130萬張天量，再次突破台股單一上市公司每日成交紀錄。

2026-03-10 16:25
群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

擁有逾71萬股民的群創（3481）今（10）日正式公告5月27日股東會召開細節，紀念品送「時尚輕巧隨手杯」，3月25日前持股才符合領取資格。

2026-03-10 17:15
快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

群創（3481）今日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，外傳群創賣廠南茂看上南科二廠、封測大廠日月光（3711）則有意競標南科五廠，目前僅群創、南茂先公告二廠交易案，群創五廠出售案至截稿前尚未揭曉。

2026-03-10 16:46
永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。

2026-03-10 15:05
台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航（6757）今日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日(含)前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

2026-03-10 13:55
快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2026 年 2 月營收報告。2026 年 2 月合併營收約為新台幣 3,176 億 5,700 萬元，較上月減少了 20.8%，較去年同期增加了 22.2%，仍創同期新高。

2026-03-10 13:47
油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

2026-03-10 11:07
川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。

2026-03-10 10:17
外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

台股今（10日）在電子股大反攻下，指數一度大漲千點，惟終場僅收漲661點，外資續賣超251.56億元，中石化（1314）賣多最，群創（3481）則是買超第一最。

2026-03-10 17:51
希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。

2026-03-10 15:13

讀者迴響

熱門新聞

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

即／一注翻身！大樂透1億頭獎落苗栗竹南

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

月配ETF大師兄火力全開！

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

伊朗戰爭以來船用燃油倍數上漲　川普喊停戰回落可能性提高

新興2月營收年增87.46%、月增9.74%　3月因油輪天價估再攀高

春節連假帶旺！國籍航空2月營收齊揚　長榮、華航改寫同期新高

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

拼賺14.65萬！8檔抽籤股拼場　載板飆股景碩中籤率估低於4%

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366