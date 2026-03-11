新興2月營收年增87.46%、月增9.74%　3月因油輪天價估再攀高

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)昨(10)日公告，2月合併營收 4.37億元，月增9.74%，年增87.46%，累計1、2月營收8.34億元，年增51.02%；該公司表示，2月營收高於1月，是因海岬型船與超大型礦砂船(VLOC)的按程租船(VC)運費收入遞延至本月認列。由於公司3艘超大型油輪(VLCC)現貨市場已出現天價，日租約為成本價20多倍，新興3月營收估計將再攀高。

據彭博社報導，在VLCC市場具寡頭壟斷地位的韓國長錦商船，向全球船舶經紀人明確表示，其從中東至中國的VLCC現貨運輸報價為已飆升至WS700點，換算為具體金額，每桶原油的運輸成本高達約20美元，而去年同期的平均運輸成本僅約2.50美元/桶，換算成日租約70萬美元。

長錦70萬美元的報價還未成交，但英國航運經紀公司SSY向信德海事網證實，沙烏地的延布到西印度航線，已經出現了WS600到WS670的成交價，應對定程租約(TCE)，日租在63萬到70萬美元之間。以新興的VLCC每日平均成本價2.45萬美元計算，是逾25倍天價。

新興的3艘VLCC，高登輪及海福輪參加聯營池(POOL)，2月份平均單日租金為8.5萬美元，美生輪則承接按時租船(TC)合約，單日租金為 5.9萬美元，合約效期到今年6月中。

高登輪已經出售，將於本月下旬至4月底前交船，因此新興3月份，甚至4月仍享3艘VLCC利益，而在聯營池的兩艘運價估計還會攀高。

本周國內法人出報告，對新興股價未作評等，業界高階認為應該是因伊朗戰爭後續發展難做判斷，如果真的如川普所說伊朗的戰爭「非常快」就會結束，天價也會結束，不過VLCC扣除幫伊朗與俄羅斯運油，被列黑名單的所謂「影子船隊」，正規市場供給緊張，運價估計仍可維持在高檔。

新興在1月底出售的高登輪，船齡15年，售價7840萬美元，獲利3217萬美元，約新台幣10.15億元，約可貢獻稅前EPS1.73元。同業認為，目前看賣了可惜，但新興所得資金可用來購買低齡二手船或造新船，最終結果難估算。

面對外部環境之不確定性，新興表示公司將審慎因應，持續優化船隊運用與營運管理，以維持營運穩定並伺機掌握市場機會。