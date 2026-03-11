ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電漲40元至1890　台股漲610點收復3萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（11日）以33128.49點開出，指數大漲356.62點，漲幅1.09％。隨後上漲610.09點至33381.96點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1885元，漲幅1.89％，不到2分鐘上漲40元至1890元；鴻海（2317）上漲3元至212.5元；聯發科（2454）上漲55元至1760元；廣達（2382）上漲0.5元來到283元；長榮（2603）維持平盤至205.5元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌34.29點或0.07％，收在47706.51點；標準普爾500指數下跌14.51點或0.21％，收6781.48點；那斯達克指數上漲1.15點或0.01％，收在22697.1點；費城半導體指數上漲54.72點或0.7％，收7865.12點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 47706.51 ▼34.29 ▼0.07%
S&P500 6781.48 ▼14.51 ▼0.21%
NASDAQ 22697.1 ▲1.15 ▲0.01%
費城半導體指數 7865.12 ▲54.72 ▲0.7%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

