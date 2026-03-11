台積電漲40元至1890　台股漲610點收復3萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（11日）以33128.49點開出，指數大漲356.62點，漲幅1.09％。隨後上漲610.09點至33381.96點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1885元，漲幅1.89％，不到2分鐘上漲40元至1890元；鴻海（2317）上漲3元至212.5元；聯發科（2454）上漲55元至1760元；廣達（2382）上漲0.5元來到283元；長榮（2603）維持平盤至205.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌34.29點或0.07％，收在47706.51點；標準普爾500指數下跌14.51點或0.21％，收6781.48點；那斯達克指數上漲1.15點或0.01％，收在22697.1點；費城半導體指數上漲54.72點或0.7％，收7865.12點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47706.51
|▼34.29
|▼0.07%
|S&P500
|6781.48
|▼14.51
|▼0.21%
|NASDAQ
|22697.1
|▲1.15
|▲0.01%
|費城半導體指數
|7865.12
|▲54.72
|▲0.7%
資料來源：證交所
