63萬人還沒領！普發1萬4／30到期　本月底出生嬰兒也適用

▲普發1萬示意照。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發1萬將在4月30日發放到期，統計至今（11）日上午9點，共有2293萬2295人完成領取手續，估計還有約63萬人沒有領錢，財政部指出，3月底前出生的新生兒也在這波普發1萬元的適用名單中，呼籲家長們多多注意。

依財政部、數發部資料，普發1萬元現金各主要管道中，屬於「特定對象直接入帳」（免登記）的民眾約有 457萬7790人，直接入帳登記人數為899萬零79人；ATM領現達614萬5210人；郵局領現達321萬9216人。

雖然2月新生兒不到7000人，但財政部官員強調，「每個寶寶都能領普發1萬元」，3月底前出生的新生兒普發1萬元的領取期限在4月30日止。

不過，4月1日至4月30日國內出生的新生兒，領取截止日期為5月22日，家長要特別留意。

未滿7歲小孩普發1萬領取方式則有3種，包括：以父母或監護人的帳戶登記入帳；以父母或監護人的提款卡至ATM領現；由父母或監護人或委託他人至郵局領現。

財政部長莊翠雲10日在立法院院會上，到9日為止，已經領取的有2293萬人、達預估人口數的97.31%。行政院院長卓榮泰亦表示，政府期待用更多精算的方式讓全民共享，達到更公平的社會，今年本來可以不舉債，但普發現金人民接受、能促進經濟活絡，因此已舉債3000億元；政府願讓全民分享經濟成長果實，但要做更公平的分配。