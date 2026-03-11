三星大罷工！台廠記憶體滿血復活7檔亮燈　南亞科、旺宏攻漲停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

三星（Samsung）勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大罷工行動，這也讓記憶體供應更為吃緊，進而推動價格走揚，南亞科（2408）連續第二天強彈，上攻254元漲停價位，旺宏受到激勵，直奔99.7元漲停價位，模組相關品安（8088）、廣穎（4973）、青雲（5386），記憶體IC設計晶豪科（3006），以及工控記憶體模組廠宜鼎（5289）都高掛漲停板。

三星代表近九萬名員工的三大工會發起罷工授權投票，投票期間為3月9日至18日，若是通過罷工決議，將在5月中下旬發動為期18天的全面罷工，儘管罷工決議通過與否仍有變數。

記憶體供應原本就吃緊，罷工預期心理直接反映現貨交易市場，深圳華強北報價聞訊大漲，當中16G DDR4勁揚逾15%，南亞科挾著2月獲利好消息，開高直奔254元漲停價位，到10點附近，成交量來到8萬多張，居成交量第五大個股，旺宏成交量來到12萬多張，為成交量第三大個股。

DDR4報價屢創新高，南亞科昨（10）日公自結2月獲利自結數，稅後淨利75.84億元、年增12.65倍，每股稅後盈餘（EPS）為2.45元，日前南亞科高層指出，第一季記憶體報價漲幅，季增率高達40～50%，第二季報價仍會往上，DDR4持續供不應求。

旺宏日前公佈自結2月合併營收為30.3億元，年增60%，累計前2月營收為60.47億元，年增55.6%，1月稅後淨利2.71億元，EPS 0.15元。

