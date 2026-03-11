穩賺不賠是真的　一次搞懂勞退保證收益機制

▲勞退基金是照顧勞工晚年生活的第2支柱，近10年平均收益率逾10％，帳戶有感長大。（圖／AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

面對超高齡社會帶來的退休焦慮，勞退新制是一套制度型解方。它並非單純儲蓄，而是結合雇主強制提撥6％與勞工自提最高6％，透過長期投資與複利滾存，讓退休資產持續增長；同時設有「不低於2年期定存利率」的最低保證收益機制，為資金築起安全防線。然而，仍有9成以上勞工選擇一次請領，事實上，若採月領方式，帳戶中尚未領取的餘額可持續參與市場投資分配；在每3年檢討1次的機制與保證收益保護下，可有效降低市場波動衝擊。

去年，勞工退休金大賺！根據勞動部公告，整體勞動基金全年的投資收益高達1兆1,177億元，年收益率16.06％，其中，新制勞退基金收益率15.6％，以目前約1,292萬戶有效帳戶估算，平均每位勞工可分得約5.78萬元。

▲受惠於全球股市大漲，3月3日正式揭曉去年收益分配，近6成勞工分配金額超過2萬元。

自提6％ 強迫儲蓄

3月3日完成年度收益分配後，勞退個人專戶入帳金額揭曉，臉書各大勞退社團瞬間「炸鍋」。不少人貼出對帳單截圖，分享分得幾萬、十幾萬元的成果，直呼「比領年終還開心」。

其中，一位已開始請領勞退年金的網友，更被封為「神人級代表」。他大方公開對帳單指出，當初申請月退休金時，勞退專戶金額已累積超過639萬元，目前每季可領約9.2萬元年金，換算下來平均每月約3萬元。更令人驚豔的是，因專戶餘額仍持續參與基金運作，這次年度收益分配一次入帳高達93萬元，金額之高讓不少網友直呼：太猛了！

該網友也在貼文中分享心得，強調關鍵在於「長期自提」，因此鼓勵大家在職涯全程自提6％，搭配雇主提繳與時間累積，讓複利效果發揮到最大。只要拉長時間、不中斷提繳，即使不是高薪族群，也能一步步把退休金帳戶養大。

▲上班族若從年輕時開始自提6％，能強迫儲蓄，並有節稅效果。

在高通膨與高波動並存的年代，單靠存錢早已換不到安全感。多數人真正害怕的不只是投資虧損，而是「活得比錢久」。在這樣的不確定感中，勞退制度成為一股被低估卻穩定的力量。

勞動部說明，勞工提繳的退休金由勞動基金運用局統一投資運作，每年收益分配後再投入，形成複利效果。足見勞退新制並非單純儲蓄，而是一筆由專業團隊投資運作、持續滾存的資產。

▲勞工退休金社團有網友曬出退休專戶累積資產逾600萬元，關鍵是全程自提6％。

除雇主每月提撥不低於薪資6％，勞工也可自願提繳6％，而自提部分免計入所得課稅，具有節稅效果。這意味勞退不只是存錢，是「強迫儲蓄＋專業投資＋長期複利」的結合。

選擇月領 保證收益

然而，面對這筆穩健成長的退休資產，多數人仍選擇一次領取。依照2024年勞保局請領資料顯示，有95％的勞工在60歲退休時，因希望落袋為安，或因擔心勞退像勞保一樣破產而選擇一次領回。但其實勞退與勞保完全不同，不僅沒有破產問題，若選擇「月領」，甚至有機會透過保證收益機制及基金操作，讓退休金帳戶有感放大。

以勞保局試算為例，若60歲時可一次領回100萬元，保證收益利率1.1473％，換算月領約4,117元，23年累計可領113萬6,292元，若未來利率都不變，會比一次領多出13萬元，倘加上投資收益則更可觀。

▲勞退基金設有保證收益機制，是以同期間當地銀行2年期定期存款利率為基準計算。

勞保局解釋，這是因為選擇月領年金後，帳戶中尚未領取的金額仍持續投入勞動基金運作，每年依投資績效分配收益；更重要的是，制度設有最低保證收益機制，即使市場下跌，收益也不會低於2年期定存利率，等於穩賺不賠。

金融市場上只要提到「穩賺不賠」，多數人的直覺反應是「詐騙」，但勞動部強調，勞工自提退休金，由政府幫勞工投資，絕對可達到穩賺不賠的目標。只是大家好奇，「穩賺」究竟是賺多少？據統計，近5年平均收益率達10.28％。當然，在市場波動下，勞退基金也是有可能出現虧損的狀況，但從勞退新制退休金2005年後公布的操作績效發現，過去21年內僅5年出現過虧損。

其中幅度比較大的是2008年金融海嘯、虧損6.06％，另一則是2022年美國暴力升息、虧損6.67％，「二次面對市場最大危機時，勞退基金虧損幅度都不到一成，再加上有最低保證收益保護，勞工確實不必太擔心選擇月領會吃虧。」精算達人怪老子蕭世斌強調。

每隔3年 檢討機制

至於月領金額怎麼計算？據勞保局公告勞退月退休金計算公式，等60歲請領時，會計算帳戶內累積本金及收益，並搭配當時的年金生命表、平均餘命、利率三者，計算出月領退休金。目前平均餘命為23年、利率為新制勞工退休金全年平均保證收益率前3年（現為2021年至2023年）的平均數1.1473％。

依照現行數字計算，假設勞工請領退休金時，勞退專戶內有100萬元，則可月領4,117元；有200萬元，月領金8,235元。怪老子解釋，此二數字是以現行最低保證收益算出的月退休金保障數字，意思是即使勞退基金出現虧損，也不會低於該金額。

▲精算達人怪老子說，勞退新制有保證收益並繼續參與市場收益分配，選月領不見得吃虧。

勞保局解釋，月退金計算基礎，依規定至少每3年檢討一次，未檢討前每季發給之月退休金金額不變，不受市場波動或投資盈虧影響，即使市場劇烈波動，給付仍按既定機制發放，不會隨股市漲跌而調整。要等到3年檢討一次的時間來到，月退休金才會依照新的利率、專戶餘額、剩餘餘命重新計算月退休金。

換言之，每3年重算月退休金時，3年來所分配入專戶的投資收益，均已包含在月退專戶餘額內，依新的利率重新計算月退休金金額。因此，若基金投資表現良好，未來重新計算後，月領年金也可能增加。

而依規定，當勞工屆滿平均餘命、核發最後一季月退休金時，將計算自開始請領月退金以來的實際累積投資收益及同期間以每年當地銀行2年定存利率所算之保證收益；若實際累積投資收益低於保證收益，則會補足差額，確保退休金整體報酬不低於基本利率水準。

平均餘命 不溯既往

該留意的是，勞退月退金是領到平均餘命，在請領時就已經決定，即使後續平均餘命延長，也不溯及既往。例如60歲請領時平均餘命是23年，月退休金就是領到83歲最後一個月，若在請領年金過程中平均餘命延長至24年，並不會延長年金請領時間。

整體而言，勞退一次領可帶來即時資金彈性，月領則可讓資金持續留在帳戶內由國家隊操盤運作，尤其勞退新制具保證收益機制，不僅降低市場風險，更有機會隨時間累積更多收益。



