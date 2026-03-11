台股盤中漲1178點史上第4大　4檔主動式ETF漲幅逾4%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美以伊開戰利空鈍化，台股今（11）日盤中飆漲1178點，改寫史上盤中第4大漲點，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）等主動式台股ETF漲幅皆在4%以上，主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）漲逾半根，行情看俏。

法人指出，美以伊開戰已10天，當前市場多空訊息交雜，國際油價劇烈拉鋸、牽動市場投資情緒與資金輪動快速下，投資上也更需主動彈性調整，以全球為首的美股來看，雖然近期呈現區間震盪，然考量在基本面有撐，且川普政府面臨期中選舉壓力，不致讓衝突拖長，且過往選舉年也是政策題材年，美股當年表現不俗下，建議投資人不妨透過主動式美股ETF來應對，透過經理人靈活選股走過當前震盪，並提前掌握具題材與獲利加持的優質個股，搶攻美股輪動行情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主動群益美國增長(00997A)經理人吳承恕表示，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與佈局優質資產的良機。

吳承恕指出，根據過往歷史經驗，地緣政治衝突對美股的影響多為短期干擾。整體來看，美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，經濟可望延續溫和成長態勢，企業獲利展現韌性。

不僅如此，今年美國將迎期中選舉，除了大而美法案開始實施外，貨幣政策有望延續寬鬆，也同步祭出產業發展與刺激消費政策，於政策利多加持下，有助支撐美股表現。

吳承恕進一步指出，自過往統計來看，期中選舉年美股主要指數平均表現不俗，道瓊工業指數平均漲4%、那斯達克-100指數平均漲6%，而若連任總統於選舉年釋出政策利多，則美股表現更佳，道瓊工業指數平均漲16%、題材性與獲利性更佳的那斯達克-100指數平均漲幅更達29%。故當前雖有市場不確定性干擾，但在美股基本面有撐、題材多元輪動，主動式選股策略料更有機會於此行情中彈性因應市況變化，並掌握類股輪動行情，投資人亦可考慮以主動式美股ETF來掌握。

