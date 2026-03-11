ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

三星電子大罷工投票3／18揭曉！　半導體、記憶體產線全受衝擊

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

南韓科技巨頭三星可能面臨新一輪勞資衝突。由於薪資談判破局，旗下三大工會正準備啟動罷工程序，若投票通過，最快可能在5月下旬發動全面罷工，屆時恐對三星的半導體與製造業務造成衝擊，也為公司營運再添不確定性。

根據工會說法，南韓勞資主管機關「國家勞動關係委員會」已在週三決定中止調解三星電子與工會之間的薪資談判。參與談判的三個主要工會，包括 Samsung Electronics Labor Union、National Samsung Electronics Union 與 Samsung Electronics Co. Union，合計會員數超過9萬人，約占三星電子12.9萬名員工的近七成，其中最大工會會員數就超過6.6萬人。

在調解失敗後，工會依法取得發動勞動行動的資格，但仍需先進行會員投票。三大工會表示，將於3月9日至18日進行投票，只要多數會員支持即可正式啟動罷工。若表決通過，工會計畫4月23日在平澤（Pyeongtaek）廠區舉行聯合抗議活動，並在5月21日至6月7日發動全面罷工。

工會領袖崔承浩表示，三個工會合計約9萬名會員，意味至少需約4.5萬張贊成票才能通過罷工決議。他指出，工會預期投票可順利過關，並將採取長期談判策略，以爭取會員提出的訴求。

此次談判僵局主要卡在績效獎金制度。勞資雙方自去年12月開始協商，但對於公司「超額獲利獎金」（OPI）的上限問題始終無法達成共識。工會要求取消OPI上限，而公司則主張維持目前最高為年薪50%的制度，同時提議讓員工可選擇以營業利益或經濟附加價值作為獎金計算基礎。

三星電子也提出，如果記憶體部門營業利益超過100兆韓元，將額外發放100% OPI獎金；對於目前虧損的非記憶體部門，則依績效改善程度提供特別獎勵。不過部分員工認為，該方案與競爭對手 SK hynix 相比仍明顯不足。SK海力士曾發放相當於基本薪資2964%的績效獎金，也引發三星員工對待遇落差的不滿。

若罷工成真，將是三星電子近20個月以來首次大規模勞動行動。公司歷史上首度罷工發生在2024年7月，當時持續約一個月，主要由半導體與製造部門員工參與。工會稱當時每日約有6000人加入行動，對公司營運造成顯著影響，但公司方面並未完全認同此說法。

市場人士指出，目前加入工會的員工比例較2024年更高，且不少來自對公司獲利貢獻最大的半導體部門，一旦罷工擴大，對產線與供應鏈的衝擊可能遠高於上次。

此外，三星電子也同時面臨地緣政治風險升高的挑戰。中東局勢緊張可能衝擊當地消費市場，而中東地區是三星智慧手機與家電的重要市場之一。隨著內外部不確定性增加，市場也高度關注三星管理層如何處理勞資與營運風險。

