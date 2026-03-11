輝達GTC下周登場！聯亞領軍刷新高　3檔光通訊高掛漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），這也為光通訊反彈添柴火，「千金股」聯亞（3081）領軍勁揚逾8%多，刷1610元歷史新高，波若威（3163）、光環（3234）、訊芯-KY（6451）三檔高掛漲停，眾達-KY（4977）、全新（2455）、華星光（4979）、光聖（6442）、聯鈞（3450）、上詮（3363）等個股漲幅逾半根停板。

Lumentum納入S&P 500指數昨（10）日上漲4.89%，激勵光通訊反攻行情，儘管2月農曆年長假工作天數較少，聯亞2月營收衝上2.9億元，月增率7.21%，年增率91.44%，市場推做，AI資料中心產品出貨強勁拉動下，法首季營收有機會挑戰8.5～9億元，季增率逼近四成，挾著2月營收成長消息面利多，股價創下1610元新高。

統一投信指出，美系五大雲端服務供應商(CSP)正為了擴展AI算力而大幅上修資本支出，預估2026年的總投入金額將高達6764億美元，年成長率從原先預期的32%翻倍跳升至64%，如果說AI晶片是「大腦」，那麼光通訊技術就是連結大腦的「神經系統」。

隨著AI算力需求急速擴張，資料傳輸頻寬面臨全面升級的壓力，進而驅動了800G乃至1.6T高階光收發模組的強勁需求。為因應功耗與效率的雙重挑戰，新一代CPO將光纖直接整合至晶片端，可降低30%～50%的能源消耗。面對當前全球資料中心普遍面臨的「電力短缺」困局，CPO技術無疑是破局的關鍵解方。相關零組件供應商預計於下半年開始放量，並於明（2027）年加速成長。

在追求節能的道路上，統一投信指出，Google選擇了另一條道路—OCS(全光交換機)。統一投信指出，這項技術能讓訊號在傳輸過程中減少「光轉電」的耗損，大幅降低電力消耗並縮短延遲。根據摩根士丹利統計數據，預估OCS市場將從2024年的2億美元成長至2028年的57億美元，年複合成長率高達131%。雖然目前主要由海外廠商主導，但台灣廠商在組裝業務上的優勢，未來極有機會切入這塊新藍海。