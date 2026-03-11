鴻勁法說前夕獲美系外資按讚漲逾6%　目標價上看5000元

▲鴻勁精密資料照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高價股鴻勁（7769）法說會前夕獲美系外資看好成長前景，新出爐法人報告中重申「買進」評等，目標價上看5000元。

鴻勁將在明（12）日召開法說會，今日11點前最高漲6.2%至4360元，距美系外資設定的目標價還有約14.67%漲價空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新出爐的外資報告指出，儘管鴻勁去年第四季受到員工認股計畫一次性費用使得毛利率不如預期，不過第4季淨利表現仍符合市場預期，評價鴻勁長期成長前景依然穩固，重申鴻勁「買進」評等，目標價上看5000元。

鴻勁去年第4季毛利率為52.3%，季減5.4個百分點，意外低於法人原有預估，不過美系外資指出，鴻勁去年第4季毛利率下滑主要來自員工認股計畫的一次性費用，以及產品組合變化，因中國大陸市場相關業務的比重提高；不過預估未來毛利率可望回升至55%–60%。

美系外資表示，接下來的法說會投資人預期將關注2大重點：1、產能與營收成長展望更新；2、矽光子（CPO）供應鏈布局。

法人預期，鴻勁今年產能成長約17%，不過若參考愛德萬測試 (Advantest) 積極擴充產能的訊號，鴻勁未來產能擴張仍存在上修空間。