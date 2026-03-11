股票小白手滑！APP按買進「一張0050」超慌　前輩全笑了：沒差

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有股票新手表示，最近還在看書研究投資，也只是想先在App裡摸索定期定額怎麼操作，沒想到研究到一半竟然誤按買進，當場手滑買下一張0050，讓他慌到忍不住上網求救，直呼自己真的很蠢。貼文曝光後，不少人看完不但沒罵，反而認為他誤打誤撞跨出了投資第一步，「幾年後可能會感謝現在的自己」。

原PO在Dcard理財板發文，透露自己完全是股票小白，還在看書研究的階段，原本只是想在App裡弄懂怎麼設定定期定額，結果找不到功能後亂按，最後竟直接按到買進（0050），「然後就買進了……對，就是那麼白癡」。他也坦言，發文當下真的太慌，後來才想起如果真的不想留，其實賣掉就好。

看到貼文後，許多人反而點頭，「大家買0050都是要放長期的，沒差」、「請不要刪文，五年後回來謝謝現在的自己」、「第一次看到買0050然後說愚蠢的買，0050就是無腦買就對了，不用管價位」、「錢夠交割，不影響生活，沒什麼好罵的，0050隨時都是進場點。」

還有網友提醒，「下次要小心喔，不要以為在下零股，結果股數打成張數送出去，會哭的喔！例如台積電100股打到100張，大部分的人是交割不了的喔」、「一定要確認金額、張數或零股，免得不小心買太多張」、「記得之後有當沖資格之後去開啟權限，之後發生誤觸或買賣搞反可以當天沖掉，比較保險。」