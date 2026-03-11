00922年化配息率衝13%！今起暫停初級市場申購　「小心買貴了」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，台股暴漲暴跌，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，其中預計下周除息國泰台灣領袖50（00922）換算年化配息率飆13%，吸引市場買氣搶進，惟國泰投信公告，00922自今（11日起）至除息前暫停受理本基金初級市場申購申請，料有機會出現溢價幅度較高情形，呼籲投資人審視投資風險。

00922採半年配，預計下周二（17日）除息，每股擬配息2元，以昨日收盤價29.66元換算，年化配息率逾13.4%，此次高配息吸引投資人搶進布局，惟今日起暫停受理初級市場申購申請，會影響造市券商調節折溢價空間。

00922伴隨本月初（3月）公布初配息金額，吸引買氣，配息公告隔日爆出逾11萬張大量，本周（9日）台股重挫股災，也吸引單日近9萬張大量，包含今日距離下周二除息前還有4個交易日，但初級市場申購暫停申請，一旦股價走高，偏離淨值太多，而趕在除息前買進者，往往就會買貴了。

投資專家指出，溢價太高可能導致投資者在購買ETF 時支付過高的價格，從而增加投資虧損的風險。

00922持有台積電逾4成，今日伴隨台股大漲，股價回到30元以上，一度衝高至30.88元，大漲逾4%，而公布初配以來，股價多處於小幅溢價。

國泰投信強調，目前已積極和造市券商溝通協作，力求折溢價區間在合理範圍。初級市場雖暫停法人及大戶申購，一般散戶仍可透過次級市場交易，近期正值市場波動之際，具有配息機制的市值型ETF，相對來說可提供投資人持股長抱的信心，也有助於降低波動焦慮。

