買房前先「試裝潢」！永慶房屋AI煥裝幫你看見家的可能

▲永慶房屋運用生成式AI技術，推出「AI煥裝」功能，幫助消費者想像未來家居模樣。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了幫助消費者想像未來家居模樣，永慶房屋運用生成式AI技術，推出「AI煥裝」功能。消費者只要簡單一鍵，就能欣賞房屋未來裝潢後的可能模樣。「AI煥裝」更支援8種裝潢風格，包括北歐、現代、時尚、鄉村、禪風、工業、波西米亞和新古典，輕鬆轉換不同風格，為消費者未來的家提供更飽滿的想像，也幫助屋主展現房屋潛力，提升賞屋效率，擦亮永慶房屋「科技房仲」金招牌！

永慶「AI煥裝」支援8種裝潢風格

室內裝潢設計不僅能夠規劃空間功能、生活動線；好的設計風格更能讓屋主感到放鬆、甚至反映主人的文化、精神與美感，重要性不言而喻。然而，雖然網路上有很多室內設計的網站，能夠提供消費者很多裝潢風格的靈感，但是這些網路上的裝潢風格照片，其格局和室內條件，不見得能夠符合消費者正在賞屋中的中古屋格局，民眾還是難以想像房屋裝潢後的可能模樣。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，為了幫助消費者更好地想像未來家的模樣，永慶房屋運用AI技術推出「AI煥裝」功能，消費者只要在永慶房仲網上的物件照片旁，點下「AI煥裝」功能鈕，就能看到房屋裝潢後的AI模擬圖。「AI煥裝」更提供北歐、現代、時尚、鄉村、禪風、工業、波西米亞和新古典等8種裝潢風格，並可針對不同的空間功能：客廳、餐廳、廚房、臥室、書房等，提供相對應的裝潢示意圖，讓消費者對於家的未來想像，更貼近現實。「AI煥裝」功能也支援永慶快搜APP，幫助民眾隨時隨地都能欣賞房屋的各種裝潢可能性。

▲「AI煥裝」支援8種裝潢風格，為消費者未來的家提供更飽滿的想像。

AI煥裝助屋主展現房屋潛力

永慶房屋的「AI煥裝」也成功幫助屋主展現房屋的潛在價值！永慶房屋經紀人員黃黛閔分享，他曾經協助銷售一間屋齡40多年房屋的經驗，由於房子未經過轉手與重新整理，因此屋況確實有些歲月痕跡。屋主起初也擔心屋況會影響成交，但是透過永慶房屋「AI煥裝」的服務，能夠跳脫房屋的歲月痕跡，直接幫助買方看到房屋未來的裝潢模樣，讓屋主很有感！

「買房最難的，就是想像入住後的模樣。」黃黛閔解釋，屋況的陳舊往往讓買方卻步，再加上中古屋選擇多元，消費者若有疑慮，便可能放棄該房屋，改看下一個物件，使屋主在尚未接觸潛在買方前就喪失銷售機會。進而導致屋主可能以低於市場行情的價格加速售屋。但是透過AI煥裝，能模擬屋況翻新後的空間感與風格，解決消費者「看得到現在、想不到未來」的困擾，提升賞屋效率與購屋信心。

呂學堯表示，永慶房屋不斷從消費者的需求，推出便捷、貼心的科技服務，解決消費者痛點。未來永慶房屋會持續優化科技服務，讓消費者的購售屋體驗更臻安全、完美。