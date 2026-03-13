大怒神下的攻守指引　史詩怒火燒伊朗台股震盪打擺子

美伊衝突升溫，封鎖荷姆茲海峽導致國際油價突破100美元，通膨預期與降息不確性因素增加，全球股市正在經歷一場新的壓力測試。

文／黃俊超

沒有永遠的朋友，也沒有絕對的敵人。伊朗曾經是美國在中東地區最核心的戰略夥伴之一，然而一九七九年伊朗爆發伊斯蘭革命，政教合一政權推翻巴勒維王朝，導火線是德黑蘭人質危機，結果則是雙方斷交、美國實施嚴厲經濟制裁，堅定盟友轉變成為對立死敵，伊朗成為中東反美陣營的核心國家，並持續發展核武器，也是本次美國發動「史詩怒火行動」的檯面上因素。

油價是指標

攻擊委內瑞拉模式前期基本複製貼上，不同的是首波攻擊直接炸死伊朗最高領袖哈米尼，與數十名高階政要與軍官，伊朗立即對以色列及多個鄰國發動飛彈和無人機攻擊，並封鎖波斯灣與阿曼灣之間戰略要道荷姆茲海峽，根據能源諮詢公司Kpler數據顯示，二五年平均每天約一三○○萬桶石油經此通行，約占全球海運原油量的三一％。此外，全球液化天然氣供應國之一的卡達，在伊朗攻擊後暫時停產，預計影響全球供給約二○％的風險。

供需狀況突然失衡，導致布蘭特原油與西德州原油報價，分別從年初約六○美元附近與之下，同步迅速突破一一○美元，為近四年來首度越過一○○美元。川普原先預估戰事僅需四周即可結束，並表示伊朗海軍三天內損失二四艘艦艇，失去防空能力、通訊斷絕，飛彈與發射器分別損失約六○％與六四％，而後針對軍事行動目標出現轉向，喊出要求伊朗無條件投降，市場擔憂戰爭時間將更加延長。

川普在自家平台發文表示，短期油價上漲，一旦伊朗核威脅被催毀，油價將迅速回落，對於美國與全世界的安全與和平，這僅僅只是微不足道的代價。而根據美國媒體Politico報導指出，美國中央司令部正要求五角大廈向其位於佛羅里達州坦帕的總部派遣更多軍事情報官員，支援對伊朗的作戰行動，至少持續一○○天、甚至延長至九月。

美國國防部長赫格塞思則表示，美國在與伊朗的衝突中才剛剛開始戰鬥，將採取決定性行動，將會部署更多戰機中隊，增加作戰與防禦能力，並提高轟炸機出動頻率，未來一段時間針對伊朗及德黑蘭的火力打擊將顯著增加，並已獲得更多海外基地支持。伊朗外交部長阿拉奇態度強硬回應，不僅未要求停火，且已準備好應對美軍可能發動的地面入侵，拒絕與美國進行任何談判。

戰爭時間一旦拉長，單純只是伊朗原油供給中斷影響層面不大，全球原油日產量約一億桶，伊朗約一五○萬桶，其中九成輸往中國，然而荷姆茲海峽的運輸中斷，包含伊拉克、沙烏地阿拉伯、阿聯酉、卡達等都將受到影響，其中日本、南韓、台灣等東亞國家皆為能源淨進口國，將受到最嚴重衝擊。戰爭時間與石油、天然氣供應中斷，是造成股市大幅波動的重要因素。

戰爭時間的不確定性，加上油價若持續攀升，勢必將會引發通貨膨脹疑慮，進而抑制經濟成長，縱然有ＡＩ長期趨勢保護，依舊會對金融市場帶來負面影響。美國總統川普已正式提名華許為下一任聯準會主席，重點在於能落實川普期待的降息政策，但戰爭牽動油價，若導致通膨壓力上升，恐使得降息時程更難以捉摸，資本市場並不畏懼利空消息，但是卻會對不確定性升高而提心吊膽。

當Nvidia繳出遠優於市場預估的財報與預期，卻出現利多不漲的狀況，市場對於ＡＩ是否已經「Price in」而產生觀望，之前在日本、南韓與台灣股市上漲之際，美國股市卻呈現停滯，甚至部分類股明顯回檔，近日道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數皆回落到一二○日均線之下，甚至今年報酬率轉為負值，較強勢的費城半導體指數，也跌破六○日均線。

ＡＩ趨勢長線保護短線

不過博通公告二六會計年度第一季財報，營收與獲利皆優於市場預期，且對本季給出強勁展望，主要受惠於客製化ＡＩ加速器與ＡＩ網路產品需求強勁所帶動，並宣布一○○億美元的庫藏股計畫，然而對市場來說，更重要的是股價出現正向反應。股價漲跌的原因與面向很多，博通在公布財報與展望後股價上漲，顯示ＡＩ產業並非是全面性的利多不漲。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2395期精彩當期內文轉載》