台灣精品雙巨幕廣告震撼德國工業電腦展　展現我磅礡科技實力

2026年德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World 2026)隆重登場，台灣作為全球資通訊產業核心驅動者，今年是第二大海外參展國，更透過經濟部主導、外貿協會執行的國家級標竿計畫「台灣精品Taiwan Excellence」，持續扮演引領產業前行的「產業燈塔」。

今年推廣規模再創新高，現場以「台灣科技島」主視覺，成功整合141家台灣參展企業標識（較往年大幅增加20家）集體亮相，以國家隊壯闊氣勢，向全球展示台灣深厚的科技戰力。

為極大化台灣產業辨識度，台灣精品計畫精準鎖定展館兩大主要入口，架設相當於半個籃球場面積的巨型形象廣告，強勢搶佔國際買主目光。除了視覺震撼，更導入「虛實整合」導引機制，買主掃描廣告QR Code，即可獲取所有台灣廠商攤位資訊，促成精準商務對接。

新漢集團董事長林茂昌表示高度認同，認為這種「政府領頭整合資源、產業攜手打團體戰」策略，對台灣產業的國際形象助益極大，也期待明年再來。

代表台灣優質產品最高榮譽的「台灣精品館」，今年擴大展出規模，匯集41件頂尖產品參展。因應全球AI趨勢，館內舉辦「Beyond the Cloud: AI at the Edge」產品發表會，透過凌華(Adlink)、研華(Advantech)、華碩(Asus)、友通(DFI) 、廣積(Ibase)、新漢(Nexcom)等指標大廠向全球媒體展現台灣在邊緣運算與AI技術的突破，吸引逾17國，22家國際專業科技及商業媒體到現場，鞏固台灣在全球AI工業應用版圖中無可取代的重要地位。

駐德代表谷瑞生致詞時表示，台德雙邊合作已迎來嶄新的里程碑。他感性地闡述台灣厚實的人情味與值得信賴的夥伴精神，並親自巡視展館，為各參展台廠加油勉勵，實地了解企業在德發展概況，現場互動熱絡。

在展現技術之餘，台灣精品館每日辦理「Happy Hour」，提供限量珍珠奶茶及台灣甜點，以「台灣好食力」創造輕鬆活潑的商洽氛圍，並辦理臺灣資通訊科技產業快問快答等趣味活動，讓國際買主在專業交流中也能感受台灣熱情，獲得獲獎企業及外賓一致好評。

Embedded World為全球嵌入式系統與工業電腦的頂尖殿堂，本屆匯集逾1100家企業參展，吸引3萬名國際專業買主共襄盛舉。經濟部「提升台灣產業國際形象計畫」透過台灣精品館，持續在全球重要舞臺彰顯台灣產業競爭力。

繼德國強勢亮相後，台灣精品將乘勝追擊，布局全球指標性資通訊盛會包含，深耕南亞市場的「印度資通訊展Convergence India」、引領AI浪潮的「台北國際電腦展(COMPUTEX Taipei)」及視覺科技盛事「美國視聽技術及設備展（InfoComm）」，全方位續寫台灣驅動全球未來的科技新篇章。