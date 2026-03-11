台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲1342.32點，為史上第2大漲停，指數以34114.19點作收，漲幅4.1％，成交量6706.68億元。

台股史上前5大單日漲點排名：

1、2025年4月10日，上漲1608.27點，收盤19000.03點

2、2026年3月11日，上漲1342.32點，收盤34114.19點

3、2026年2月24日，上漲927.56點，收盤34700.82點

4、2025年4月23日，上漲846.24點，收盤27426.36點

5、2026年3月5日，上漲844.06點，收盤33672.94點

美以伊戰爭利空鈍化，美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲356.62點開出，指數開高走高，盤中最高達34218.66點，最低33128.49點，終場收在34114.19點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲90元來到1940元，漲幅4.86％；鴻海（2317）上漲9.5元至219元；聯發科（2454）上漲60元至1765元；廣達（2382）上漲6.5元來到289元；長榮（2603）上漲4.5元至210元。

今天漲幅前5名個股為晶豪科（3006）上漲14.5元，漲幅10％；台玻（1802）上漲5.2元，漲幅10％；麗臺（2465）上漲5元，漲幅10％；永邑-KY（2939）上漲2.25元，漲幅10％；日勝化（1735）上漲1.9元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為山隆（2616）下跌2.15元，跌幅9.98％；欣天然（9918）下跌5.5元，跌幅9.96％；欣高（9931）下跌4.6元，跌幅9.96％；工信（5521）下跌1.65元，跌幅9.73％；永冠-KY（1589）下跌0.71元，跌幅9.71％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶豪科（3006） 159.5 ▲14.5 ▲10.0％ 台玻（1802） 57.2 ▲5.2 ▲10.0％ 麗臺（2465） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 永邑-KY（2939） 24.75 ▲2.25 ▲10.0％ 日勝化（1735） 20.9 ▲1.9 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 山隆（2616） 19.4 ▼2.15 ▼9.98％ 欣天然（9918） 49.7 ▼5.5 ▼9.96％ 欣高（9931） 41.6 ▼4.6 ▼9.96％ 工信（5521） 15.3 ▼1.65 ▼9.73％ 永冠-KY（1589） 6.6 ▼0.71 ▼9.71％

資料來源：證交所