台股史上第2大！飆漲1342點收復3萬4　台積電漲90元收1940

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲1342.32點，為史上第2大漲停，指數以34114.19點作收，漲幅4.1％，成交量6706.68億元。
台股史上前5大單日漲點排名：
1、2025年4月10日，上漲1608.27點，收盤19000.03點
2、2026年3月11日，上漲1342.32點，收盤34114.19點
3、2026年2月24日，上漲927.56點，收盤34700.82點
4、2025年4月23日，上漲846.24點，收盤27426.36點
5、2026年3月5日，上漲844.06點，收盤33672.94點
美以伊戰爭利空鈍化，美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲356.62點開出，指數開高走高，盤中最高達34218.66點，最低33128.49點，終場收在34114.19點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲90元來到1940元，漲幅4.86％；鴻海（2317）上漲9.5元至219元；聯發科（2454）上漲60元至1765元；廣達（2382）上漲6.5元來到289元；長榮（2603）上漲4.5元至210元。
今天漲幅前5名個股為晶豪科（3006）上漲14.5元，漲幅10％；台玻（1802）上漲5.2元，漲幅10％；麗臺（2465）上漲5元，漲幅10％；永邑-KY（2939）上漲2.25元，漲幅10％；日勝化（1735）上漲1.9元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為山隆（2616）下跌2.15元，跌幅9.98％；欣天然（9918）下跌5.5元，跌幅9.96％；欣高（9931）下跌4.6元，跌幅9.96％；工信（5521）下跌1.65元，跌幅9.73％；永冠-KY（1589）下跌0.71元，跌幅9.71％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶豪科（3006）
|159.5
|▲14.5
|▲10.0％
|台玻（1802）
|57.2
|▲5.2
|▲10.0％
|麗臺（2465）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|永邑-KY（2939）
|24.75
|▲2.25
|▲10.0％
|日勝化（1735）
|20.9
|▲1.9
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|山隆（2616）
|19.4
|▼2.15
|▼9.98％
|欣天然（9918）
|49.7
|▼5.5
|▼9.96％
|欣高（9931）
|41.6
|▼4.6
|▼9.96％
|工信（5521）
|15.3
|▼1.65
|▼9.73％
|永冠-KY（1589）
|6.6
|▼0.71
|▼9.71％
資料來源：證交所
