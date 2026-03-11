謝金河：又是一次重要轉折點　波灣情勢牽動股票市場

就像航行中的飛機遇到亂流一般，這次川普突襲伊朗似乎沒有像上一次以三角洲部隊突擊委內瑞拉官邸，並且活捉總統馬杜洛夫婦那麼順利。二月二十八日，美國和以色列聯手對伊朗展開轟炸，炸死了伊朗最高領袖哈米尼及四十餘名高階將領，乍看伊朗的情勢很快就出現「斬首」效應，川普也在第一時間對伊朗人民喊話說：「這是改變伊朗最好的一次機會」，川普鼓勵伊朗人民勇敢站出來！

文／謝金河

油價衝高重傷了全球股市

不過這只是川普的如意算盤，在最高神權領袖被炸死之後，伊朗人民反應異常安靜，那些先前走上街頭抗爭的民眾突然鴉雀無聲，這個時候伊朗的領導核心迅速應變，他們先是攻擊波斯灣那些國家，卡達、杜拜、沙烏地阿拉伯都遭到無人機及飛彈攻擊，中東掀起戰火，更因為伊朗封鎖荷姆茲海峽，造成油價衝高，也讓全球股市出現較大的回檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

波斯灣戰火造成的荷姆茲海峽封鎖，造成全球石油供應量二○％出口貨受阻，卡達的能源部長警告油價一桶可能上看一五○美元，三月六日收盤的WTI及ICE Brent Crude Oil每桶都漲到九○美元以上，在三月九日開盤前，ＷＴＩ及ＩＣＥ的期貨盤都衝上一一○美元，這給股市帶來巨大回檔壓力。儘管川普信心喊話油價上漲只是短期效應，很快就會回檔創新低，但是美國斬首伊朗行動最怕是持久戰，一旦美國深陷中東戰場，對美國、對全球金融市場都會帶來不利的影響。

美國已派出三艘航母到波斯灣，中東僵局會有多久？我們一時難判斷，但是金融市場可以從油價波動看出變化，如果油價一直衝高，對股市一定會帶來殺傷力，因為油價大漲代表美國對伊朗不能得心應手，油價持續上漲，會帶動通膨，那麼川普撤換鮑爾，希望達成降息的目標也會落空，股市的資金也會失去動能。這些年市場焦點都在ＡＩ上面，大家已經很久沒有注意油價變化，石油對經濟的衝擊已不像過去幾十年那麼重要，更何況美國掌握頁岩油，這次又掌握委內瑞拉石油，委內瑞拉正在變天，快速復甦狀態，理論上，油價衝擊不若先前那麼巨大，但是油價起落已成觀察波斯灣戰情的最重要指標，油價漲，股市下跌，這是短期最敏感的前兆指標。

我們來觀察川普突襲的第一周，全球股市大跌三天，第四天反彈，第五天再跌，代表市場情緒的ＶＩＸ恐慌指數從十九．八六衝上三二．一八，ＷＴＩ從六七．二九到一一九．四八美元，ＩＣＥ從七三．二一到一一九．五美元，ＶＩＸ及油價是兩大指標，台股在前三天大跌二五八五．六一，跌幅七．三％，日經指數也大跌七．八二％，最慘的是南韓股市重挫十八．四九％，這是海力士與三星的猛烈回檔。三月的第一周，台股下跌五．一二％，日經跌五．四九％，南韓KOSPI跌十．五六％，中國上證跌○．九三％，深圳跌二．三六％，香港恆生跌三．二八％，美國道瓊跌三．○一％，Nasdaq跌一．二四％，但費半指數重挫七．二一％，TSMC、Nvidia、AMD、AVGO、ASML都出現較大的跌幅，對於油價比較敏感的歐洲也受到比較大的衝擊，德國跌六．七％，法國跌六．八四％，唯一逆勢大漲的是以色列股市，單周大漲六．一％。

波灣的情勢仍撲朔迷離，接下來要看市場對川普的信心有多強，台股在九日盤前重挫千點，台積電的下跌已在市場預料中，不過，這次的下跌內容值得深究。首先是這次下跌以心理層面的衝擊較大，很可能像去年四月二日川普突然祭出對等關稅一般，台股從四月七日到九日連續三天大跌，在七日大跌二○六九點，幾乎所有的公司股價都跌停，那個回合台積電跌到七八○元，意外引出台大副教授邱宏仁說「台積電跌破五○○元，魏哲家要下台負責」的言論。

三月股市回檔整理為主軸

台股連跌三天，後來是川普透過自媒體說緩衝九○天，各國和美國協商關稅，股市的跌勢趨緩，ＡＩ的浪頭引領全球股市向前行，這次波灣的情勢也讓急漲的全球股市出現回檔，油價是牽引股市回檔的最大變數，川普的陣營回應說波灣造成的油價衝擊可能持續一周或數周，但會平息！這也意味三月的全球股市可能以回檔整理格局為主軸，整體基調沒有改變。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2395期精彩當期內文轉載》