軍購案付委　軍工股春天來了？！國防特別預算箭在弦上

美國對委內瑞拉、伊朗的作戰，展現精準打擊的重要性，台灣面對中國文攻武嚇，強化不對稱作戰能力是自我防衛的重要基礎。

文／黃俊超

全球焦點集中在美國與以色列聯手攻擊伊朗，除了包含伊朗最高領袖哈米尼在內的數十名政權與軍方高層死亡之外，根據美軍中央司令部表示，前五天的戰爭就已擊沉十七艘伊朗軍艦，美國與以色列也有零星傷亡。不過從委內瑞拉到伊朗，除了證明美國的情報偵蒐遠優於敵方，也明顯展示武力的強大與精準度，對於台灣來說，「恃吾有以待之」才是王道，強化不對稱作戰能力的重要性不言可喻。

朝野仍將持續攻防

在野黨聯手阻擋行政院版本的一．二五兆元國防特別預算條例十次，導致無法付委審查，而後美方多次說出重話，立法院程序委員會終於三月三日通過議事日程草案提報院會處理，三月六日列入院會議程報告事項。然而，國民黨立法院黨團公布黨團版軍購條例「三八○○億元＋Ｎ」，並在程序上，強調需待美方發出發價書後，國會才予以排案審查預算。

朝小野大的狀況下，賴清德總統僅能表達希望後續審查能根據專業及國家的需要，盼望立法院不分朝野都能展現對國軍的支持。而國防部長顧立雄則對國民黨版本，再次堅定表達反對立場，並表示，行政院版本是經過美國政府與國會的肯定，提出透過軍購、商購與委製三個項目，獲得整體防衛作戰能力，不論缺了哪一塊，都將會對整體防衛作戰能力產生重大缺口，對提升聯合作戰能力造成相當大程度的折損。

其實國防特別預算不是僅有軍購案，國防部曾表示，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，且老舊武器不僅無法真正達到保衛國家的能力，維持費用也會隨使用時間增加而升高，新式武器的精良程度，不僅可以達到事半功倍的效果，且還可以進而大幅降低後勤維修費用。道理其實很簡單，考量的目的反映在行為上，小孩子都知道。

強化不確定作戰能力

根據外電報導，南韓執政黨與在野黨達成共識，計畫於三月九日前完成特別委員會的法案審查，並緊接著在十二日的國會全體會議上正式表決通過。主要是為了回應美國總統川普對韓國立法進度緩慢的不滿，以避免美方將韓國進口產品關稅由目前的十五％調升回二五％。且隨著表決時程定調，能夠暫時緩解韓美貿易摩擦的急迫壓力，也有助於穩定近期因地緣政治與能源價格飆升，而劇烈波動的韓國金融市場。同樣狀況恐怕也將會在台灣持續發酵。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2395期精彩當期內文轉載》