LPU將登場！水冷商機再疊加　緊跟GB300、ASIC大出貨後

ＡＩ需求持續擴張，輝達收購Groq之後，有望變身為大規模算力中心提供者，ＬＰＵ機櫃出貨可期待自下半年大幅成長，水冷等ＡＩ供應鏈營運再旺一波。

文／林麗雪

去年底，輝達與Groq達成價值二○○億美元的授權與人才協議，讓Groq這間ＡＩ晶片與系統新創公司更加聲名大噪，其核心產品為專為高速執行大型語言模型設計的ＬＰＵ（語言處理單元）晶片，被視為ＧＰＵ在推論領域的強力競爭者，隨著ＡＩ產業從大語言模型訓練轉向大規模推論，Groq LPU訂單在去年到今年出現爆發性的成長。

ＡＩ需求從訓練轉向推論

早在二○二四年，Groq就完成沙烏地阿拉伯一．九萬顆ＬＰＵ的叢集部屬，去年Groq更進一步爆紅，並獲得沙國十五億美元的投資，其執行長Jonathan Ross先前並明確表示，今年底前要在全球包括北美、歐洲、中東及亞洲興建超過十二座資料中心，Groq標準機櫃每櫃需配置二五六顆ＬＰＵ，若要支撐十二座資料中心營運，今年Groq的機櫃出貨量必須達到一五○○櫃以上才能滿足其Token as a Service（推理即服務）的需求。

值得一提的是，去年底輝達收購Groq後，Groq技術可望透過輝達既有管道如Dell與惠普等資料中心進入傳統企業機房，不再侷限於Groq自家的資料中心，進而推升機櫃的變形需求，今年起，Groq有望從雲端服務商轉為大規模算力中心提供者，市場預估，明年Groq LPU機櫃出貨量將進一步大幅成長至四○○○～六○○○櫃。

目前Groq主流出貨為第一代ＬＰＵ，主要製程為十四奈米，預計今年底至明年，Groq將全面導入由三星四奈米代工的第二代ＬＰＵ，這將使得單機機櫃的算力密度大幅提升，並帶動下一波機櫃的更新潮。

除了有來自沙國主權級訂單的加持，及輝達的技術認可外，Groq訂單得以快速擴張的原因，其核心的技術優勢不容忽視，如Groq採用全靜態隨機存取記憶體（SRAM）架構，將數據直接存在晶片運算單元旁，不同於傳統ＧＰＵ依賴ＨＢＭ（高頻寬記憶體），數據從ＨＢＭ搬運到運算核心有較高的延遲；再者，在處理大語言模型時，ＬＰＵ的推論速度每秒可達三○○～五○○個Token，是傳統ＧＰＵ的十倍以上，這種即時速度對於ＡＩ助理、即時翻譯與自動駕駛等應用不可或缺。

而雖然單顆ＬＰＵ晶片的成本不低，然由於其不需要頻繁搬運數據且不使用高耗能的ＨＢＭ，ＬＰＵ在產生相同數量Token時的功耗遠低於ＧＰＵ，這大幅降低了資料中心的整體成本，加上Groq Cloud軟體生態的成熟，讓開發者能以極低成本、極快速度將原有的模型從CUDA環境遷移至ＬＰＵ，讓許多ＡＩ初創公司不再購買硬體，而是直接訂閱Groq的推論ＡＰＩ，這種商業模式的成功反向推動了後端機櫃訂單的擴張，並推動龐大的需求，ＡＩ供應鏈更意外的因為ＬＰＵ的快速擴張，營運進一步獲得拓展。

ＬＰＵ明年出貨大幅成長

相較於去年僅數百機櫃的出貨，市場樂觀預期今年Groq LPU將有一～二千櫃的出貨量，明年更將上看六千櫃，雖然和四大ＣＳＰ廠動輒上萬的ＧＢ機櫃出貨量不可同日而語，但也是在ＧＰＵ機櫃外新增的需求，能分食到商機的供應鏈，營運持續受益向上疊加。（全文未完）

